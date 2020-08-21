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Benzinle ateşe vermiş! Böyle alev aldı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.08.2020 17:53 | Son Güncelleme

İstanbul Kartal'da gece saatlerinde benzinle ateşe verilen marketin alev alev yandığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Şüphelinin kısa sürede yakalandığı öğrenildi.

Olay, saat 04.10 sıralarında Soğanlık Mahallesi'nde meydana geldi. Marketin önüne gelen bir kişi işyerini bilinmeyen bir nedenle kundakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri sokaktaki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmaların ardından şüphelinin Emirhan Y.(21) olduğu belirlendi. Şüpheli Maltepe Esenkent Mahallesinde gözaltına alındı. Şüphelinin olay yerine yanında götürdüğü benzinle marketi kundakladığı öğrenildi. Şüpheli Emirhan Y. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise şüphelinin marketi kundakladığı ve marketin birden alevler içinde kaldığı görülüyor.

(DHA)

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