Benzinle kendisini yakmak isteyen işçiyi müdürü vazgeçirdi

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da, Tarım Reformu İl Müdürlüğü'nde çalışan A.Ç., ekonomik sıkıntıda olduğu gerekçesiyle üzerine benzin döküp, kendisini yakmak istedi. Eline ateşlemek üzere çakmak alan işçiyi, Tarım İl Müdürü Murat Çakmak ikna ederek, eyleminden vazgeçirdi. Olay, sabah saatlerinde, Esentepe Mahallesi'nde bulunan Tarım Reform İl Müdürlüğü'nün bahçesinde meydana geldi. Kurumda bekçi olarak görev yapan A.Ç., iddiaya göre, son günlerde ekonomik sıkıntı yaşadığını söyleyip, üzerine benzin döktü. A.Ç.'yi gören mesai arkadaşları, polise ve itfaiyeye haber verdi. İhbarla olay yerine gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemi alarak, A.Ç.'yi vazgeçirmeye çalıştı. Bu sırada bahçeye gelen Tarım İl Müdürü Murat Çakmak, eline ateşlemek üzere çakmak alan işçiyle konuşmaya başladı. Yardımcı olabileceğini dile getiren Çakmak, A.Ç.'yi ikna edip, eyleminden vazgeçirdi. Gözyaşı dökerek, müdürünün koluna giren A.Ç., kurum binasına götürüldü.
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