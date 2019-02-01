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Benzinliğe daldı, o onlar güvenlik kamerasına yansıdı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.02.2019 12:16 | Son Güncelleme

Uşak’ta geçtiğimiz Pazar günü benzinlikte aracını temizleyen kişiye, hızla benzinliğe dalan üniversiteli öğrenci çarptı.

Benzinliğe daldı, o onlar güvenlik kamerasına yansıdı

Uşak’ta geçtiğimiz Pazar günü benzinlikte aracını temizleyen kişiye, hızla benzinliğe dalan üniversiteli öğrenci çarptı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansırken, ölümden dönen adam tedavi gördüğü hastanede kendisine çarpan gence öğütte bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Uşak’ta yaşayan emekli vatandaş Mehmet Dinçer (53) geçtiğimiz Pazar günü İzmir yolu üzerinde, Huzurpark bitiminde bulunan benzinliğe pikap aracını temizlemek için gitti. Araç temizliğini bitirmek üzereyken üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen Abdülsamet Ş. (20) idaresindeki 60 BE 968 plakalı otomobil aşırı süratli şekilde benzinliğe dalarak Mehmet Dinçer’in aracına çarptı. O esnada aracının yanında bulunan Dinçer çarpmanın etkisiyle savrularak ağır yaralandı. Kaza anı ise anbean güvenlik kameralarınca kaydedildi.
İddiaya göre, kazaya neden olan sürücü Abdülsamet Ş. ve diğer 2 araçta bulunan arkadaşlarıyla birlikte 3 araçla Uşak’tan İzmir yönüne doğru aşırı süratli şekilde seyir halindeyken, Ş.’nin kullandığı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki benzinliğe son sürat girerek Mehmet Dinçer’in aracına çarparak durdu. Güvenlik kameralarına yansıyan kazada da Ş.’nin hemen ardından diğer 2 arkadaşının kullandığı araçlar da benzinliğe girerek, arkadaşlarının durumu anlamaya çalıştıkları görüldü.
Kaza sonrası şuuru kapalı şekilde hastaneye kaldıran Mehmet Dinçer’in kafasına 10 dikiş atıldığı, burnunun kırıldığı ve vücudunun çeşitli yerlerinde yaralanmalar olduğu öğrenildi.
Mehmet Dinçer tedavi gördüğü hastanede kazanın şokunu halen atlamazken, yaşadıklarını şöyle anlattı: “Pazar günü arabamı yıkamak üzere gittiğim benzinlikte tam işim biterken çimenlerin üzerinde o arabanın üzerime geldiğini gördüm. O andan sonrasını hiç hatırlamıyorum. Şans eseri hayatta kaldığım kazadan başımda 10 dikiş ve burnum kırık olarak kurtuldum. Halen hastanedeyim ve tedavim devem ediyor. Öğrendiğim kadarıyla 3 farklı araçla üniversite öğrencileri İzmir yönüne doğru gelirken fikir değiştiriyor. 2 araç yolun sağ şeridini kapatınca bana çarpan araç da sol şeritten savrulup önlerine geçerken benzinliğe giriyor. 33 metre fren izine rağmen gelip bana çarpmış. Kazanın yaşandığı benzinliğin önünde birçok öğrenci otobüs bekliyor. Benim aracım o anda orada olmasaydı delikanlının kullandığı araba benzin pompalarına da çarpabilirdi. Neyse ki bir facia olmadan atlatıldı. Benim buradan gençlere nasihatim lütfen direksiyon başında daha dikkatli olsunlar. Bir anlık hata facialara, hayatların sönüp gitmesine neden olabilir.”

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