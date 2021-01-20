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Benzinlikte kaza yapan alkollü sürücüden ilginç savunma

20.01.2021 07:21 | Son Güncelleme:
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Benzinlikte kaza yapan alkollü sürücüden ilginç savunma

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde alkollü sürücü, benzin aldığı akaryakıt istasyonunda benzin pompasının bariyerlerine çarptı. Polisleri gören sürücü, “Kontağa bastım. Araba kendi çalıştı. Oraya gitti vurdu” dedi.

Olay, Ankara’nın Yenimahalle ilçesi Akköprü mevkisinde bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Sürücü Cavit E., otomobiline benzin aldı. Daha sonra alkolün de etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, otomobiliyle benzin pompasına çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen polisleri görünce zorluk çıkaran alkollü Cavit E., olayın nasıl olduğunu soran ekiplere, "Ben evime gidecektim. Kontağa bastım. Araba kendi çalıştı. Oraya gitti vurdu" dedi.

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Bunun üzerine gözaltına alınarak karakola götürülen sürücünün burada yapılan alkol muayenesinde 169 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye emniyette yapılan işlemlerinin ardından 2 bin TL cezai işlem uygulanırken ehliyetine el konuldu. Otomobili de çekici vasıtasıyla otoparka çekildi.

(İHA)

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