Beraber yaşadığı kadını öldürdükten sonra intihar etti

Adana’da beraber yaşadığı kadını öldüren kişi yaşamına son verdi.

İddiaya göre, Hamit G. (35), Karslılar Mahallesi’nde birlikte yaşadığı evde Sezer A'yı (30) tabancayla ateş ederek öldürdü.

Yakınlarını arayan Hamit G, olayı anlatıp kendini vuracağını belirterek, helallik istedi. Hamit G, daha sonra kendini vurdu.

Telefon üzerine eve gelen yakınları Hamit G ve Sezer A'yı başlarından vurulmuş olarak bulundu. Sinir kiriz geçiren bir kadın 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, bazı yakınları gazetecilere tepki gösterdi.

Yapılan incelemede her iki kişinin de öldüğü belirlendi.

Cenazeler, Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

