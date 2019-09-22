"Beraber Yürüyelim" etkinliği

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep, Şanlıurfa ve Malatya'da, Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında, Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu, Valilikler ve Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri iş birliğinde "Beraber Yürüyelim" temalı yürüyüş düzenlendi.

Gaziantep'teki yürüyüş, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda başladı.

Bisikletliler, çeşitli branşlardaki sporcular ve vatandaşların katıldığı kortej, trafiğe kapatılan Kamil Ocak Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Şehit Yusuf Erim Caddesi'ni takiben Gaziantep Valiliği önünde sona erdi.

Vali Yardımcısı Rızvan Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yürüyüşle amaçlarının, şehirdeki motorize ulaşımı mümkün mertebe azaltarak çevreci ulaşım alternatiflerini devreye sokmak ve sağlıklı yaşama ve sağlıklı yaşlanmayı sağlamak olduğunu söyledi.

Bundan dolayı bir arada olduklarını belirten Eroğlu, "Bugün de 81 vilayetimizde bu kapsamda yürüyüşler gerçekleştirildi. Gazi şehrimiz, bir spor şehri. Dolayısıyla Gaziantep'te bizler de hem gençlerimize hem de diğer tüm vatandaşlarımıza çağrıda bulunuyoruz. Yürüyerek, bisiklet gibi çevreci ulaşım araçlarını kullanarak hepimiz sağlıklı yaşayalım, sağlıklı yaşlanalım. Bu etkinliğimize katılımlarından dolayı arkadaşlarımıza da teşekkür ederiz." diye konuştu.