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"Beraber Yürüyelim" etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2019 16:38 | Son Güncelleme

Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te yürüyüş düzenlendi

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında, Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te ''Beraber Yürüyelim'' temalı etkinlikler düzenlendi.

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen etkinlik kapsamında Kurtuluş Parkı'nda bir araya gelen vatandaşlar, Kazım Karabekir Caddesi'nden Ezberciler Kavşağı'na kadar yürüdü.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kurum amirlerinin de katıldığı etkinlikte, sağlıklı yaşama dikkatin çekildiği pankartlar taşındı.

- Hakkari

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte, Gençlik Merkezi önünde bir araya gelen öğrenci ve vatandaşlar, Valilik binasına kadar yürüdü.

Gruptakiler, yürüyüşte "Sporla hayatı hisset" yazılı pankart taşıdı.

Yürüyüşe, Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal ile AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür de katıldı.

- Muş

Gençlik ve Spor il Müdürlüğü binası önünde toplanan vatandaşlar, Valilik binasına kadar yürüdü.

Yürüyüşe katılanlara teşekkür eden Vali Vekili Mehmet Kocabey, herkese hayatları boyunca sağlıklı bir yaşam temennisinde bulundu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler de 81 ilde eş zamanlı başlatılan etkinlikle spor bilincinin artırılmasını amaçladıklarını söyledi.

Yürüyüşe, İl Jandarma Komutan Albay Bülent Baykal, İl Emniyet Müdür Vekili Erol Çengelcik, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

- Bitlis

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen yürüyüş kapsamında vatandaşlar, 8 Ağustos Şehir Stadı'nda bir araya geldi.

Ellerinde bayraklarla yürüyüşe geçen kalabalık, Zeydan Mahallesi'nden Gök Meydanı'na kadar yürüdü.

Yürüyüşe, İl Gençlik ve Spor Müdür Savaş Bulan, sivil toplum örgütü temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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