"Beraberce felaketlere karşı direneceğiz"

İSTANBUL (AA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, "Biz parti olarak, hükümetin deprem konusunda samimi, çok boyutlu ve sürdürülebilir bir çalışma ve hazırlık içerisinde olduğunu görüyoruz. Hükümeti bu konuda destekliyoruz." dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, MHP Pendik İlçe Başkanlığınca düzenlenen toplantıda, depreme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin deprem kuşağında olduğuna vurgu yapan Yönter, depreme karşı hazırlık yapılması gerektiğini ifade etti. Yönter, "Türkiye deprem kuşağındaysa, depremle yaşamak ve depreme hazırlık yapmak zorundayız. Deprem büyük bir felakettir. Depreme karşı önleyici tavrımızı gösterelim, hazırlanalım, depreme karşı binalarımızı güçlendirelim, gerisi Allah'a kalmış." ifadelerini kullandı.

Depremin Türkiye'yi çok etkilediğini kaydeden Yönter, "Deprem demek beka konusunda tehdit demek, ekonomiye, asayişe, huzura, güvenliğimize tehdit demek. Biz parti olarak hükümetin deprem konusunda samimi, çok boyutlu ve sürdürülebilir bir çalışma ve hazırlık içerisinde olduğunu görüyoruz. Hükümeti bu konuda destekliyoruz, yanlarında olduğumuzu ifade ediyoruz. İlgili bakanlar, Sayın Cumhurbaşkanının girişimleriyle şu anda muhtemel İstanbul depremiyle ilgili değerlendirme, çalışma ve öngörüde bulunuyorlar." diye konuştu.