AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "İnşallah bizim beraberliğimiz sonuna kadar, iyi niyetle devam eder. Allah bu birlikteliğimizi devam ettirsin." dedi.

Özhaseki, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çankaya İlçe Başkanlığına ziyarette bulunarak, partililerle sohbet etti.

Türkiye üzerinde dış güçlerin birçok oyunu kurguladığını belirten Özhaseki, "Hepsinin temelinde görebileceğimiz şeyler bunların besleyenleri, para verenleri ve istihbarat sağlayanları aynı amaçları da aynı, istiyorlar ki Türkiye'yi bölüp parçalasınlar, perişan etsinler, Orta Anadolu'ya mahkum etsinler, küçülsün bu Türkiye, şimdiki gibi güçlü olmasın ve etrafına ışık saçmasın." ifadelerini kullandı.

Özhaseki, Türkiye'nin yanı başında bir terör devleti oluşturulmak istendiğini vurgulayarak, "O terör devleti bize komşu olsun, her türlü bela ve fitne oradan gelsin. Böyle çok net bir senaryo var ortada. Bu senaryo karşısında arkadaşlar, genel seçimlerdeki milletvekilliği sayısı ile şimdi belediye başkanlığı sayısının filan hiç hükmü yok." diye konuştu.