Berat, 12 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, sanayi sitesinde çırak olan Berat K. (17), aralarında husumet bulunan kargo çalışanı Hanifi Uygur (29) tarafından 12 yerinden bıçaklanarak, öldürüldü.

Olay, sabah saatlerinde, merkez Melikgazi ilçesine bağlı Karacaoğlu Mahallesi, Aşkale Sokak'ta meydana geldi. İşe gitmek için evinden çıkan kargo çalışanı Hanifi Uygur, aynı sokakta oturan ve aralarında husumet bulunan Berat K. ile karşılaştı. Hanifi Uygur ve Berat K., burada tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Uygur, Berat K.'yi 12 yerinden bıçakladı. Kavgada Uygur da bıçak darbesiyle hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, Berat K.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Uygur ise sağlık görevlilerince ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hanifi Uygur, tedavisinin ardından gözaltına alınarak, emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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