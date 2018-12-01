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Berat Albayrak'a sınırsız yetki iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.12.2018 07:36 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini Başkanlığa; damadı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı da Başkanvekilliği'ne atadığı Türkiye Varlık Fonu'yla (TVF) ilgili Ankara'da tartışma yaratacak bir iddia ortaya atıldı. Albayrak'a, TVF ve ona bağlı kuruluşlarda sınırsız imza yetkisine sahip olduğu öne sürüldü.

Berat Albayrak'a sınırsız yetki iddiası

Sözcü'den Çiğdem Toker'in haberine göre, TVF Yönetim Kurulu, şirketi üç yıl süre ile temsil etmek üzere Bakan Albayrak ile şirketin Genel Müdürü Zafer Sönmez'i yetkilendirdi. TVF'nin konuya ilişkin yönetim kurulu kararı ve bununla bağlantılı iç yönergesi 29 Kasım 2018 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlandı. Albayrak ile Sönmez'e verilen A grubu imza yetkisi 11 Eylül 2021 tarihine kadar, TVF ve ona bağlı alt fonları “her koşulda ve sınırsız bir temsil ve ilzam etmeye” (“ilzam”, bağlayıcı olması) yetkili kılındı. İmza yetkileri de, A,B,C ve D olmak üzere dört gruba ayrıldı. “Sınırsız” olarak A grubu imza yetkisine sahip olan Berat Albayrak ile Zafer Sönmez'in sahip olduğu kritik bir yetki de şirket kararında şöyle tanımlandı:

“Şirketin ve veya bağlı alt fonların sermayedarı olduğu şirket ve varlıkların genel kurul, yönetim kurulu, müdürler kurulu ve sair her türlü kurul yahut organlarında TVF'yi temsil edecek ve Varlık Fonu'nu temsilen bu kurul ve veya organlarda görev almak için aday olacak kişileri de belirleme yetkisine haizdir.”

"SINIRSIZ YETKİ" İDDİASI

İddiaya göre TVF yönetimi, Albayrak'ı köklü ve devasa kamu şirketlerinde sınırsız yetkiyle donatmış oldu. TVF yönetiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Albayrak, Sönmez'in yanı sıra, Hüseyin Aydın, M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Erişah Arıcan, Fuat Tosyalı, Salim Arda Ermut'un da imzaları yer aldı.

Bu yetkinin, TVF kapsamına daha önce OHAL KHK'si ile alınmış kamu bankaları ve çok sayıdaki kamu sermayeli büyük şirket yöneticilerini Albayrak ile Sönmez'in belirleyeceği anlamına geldiği ifade edildi. Ticaret Sicil Gazetesi'nde önceki gün yayımlanan bu karar ve yeni yapılanma, devlet kurumlarının şirket esaslarıyla yönetilmesinde dönüm noktası niteliği taşıdığı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Varlık Fonu Recep Tayyip Erdoğan Berat Albayrak

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
hazreti damatın elinde ne gibi bir şey var ki rte yi avucuna almış
Yiyin ağalar yiyin.
ne zannediyordunuz aksini düşünmek aptallık olur zaten
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