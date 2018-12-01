Berat Albayrak'a sınırsız yetki iddiası

Sözcü'den Çiğdem Toker'in haberine göre, TVF Yönetim Kurulu, şirketi üç yıl süre ile temsil etmek üzere Bakan Albayrak ile şirketin Genel Müdürü Zafer Sönmez'i yetkilendirdi. TVF'nin konuya ilişkin yönetim kurulu kararı ve bununla bağlantılı iç yönergesi 29 Kasım 2018 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlandı. Albayrak ile Sönmez'e verilen A grubu imza yetkisi 11 Eylül 2021 tarihine kadar, TVF ve ona bağlı alt fonları “her koşulda ve sınırsız bir temsil ve ilzam etmeye” (“ilzam”, bağlayıcı olması) yetkili kılındı. İmza yetkileri de, A,B,C ve D olmak üzere dört gruba ayrıldı. “Sınırsız” olarak A grubu imza yetkisine sahip olan Berat Albayrak ile Zafer Sönmez'in sahip olduğu kritik bir yetki de şirket kararında şöyle tanımlandı:

“Şirketin ve veya bağlı alt fonların sermayedarı olduğu şirket ve varlıkların genel kurul, yönetim kurulu, müdürler kurulu ve sair her türlü kurul yahut organlarında TVF'yi temsil edecek ve Varlık Fonu'nu temsilen bu kurul ve veya organlarda görev almak için aday olacak kişileri de belirleme yetkisine haizdir.”