Berat Albayrak altı alanda vergi indirimi açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Vergi Denetim Toplantısı'nda yaptığı açıklamada mobilyada uygulanan KDV'de (Katma Değer Vergisi), beyaz eşya ve motorlu araçlarda uygulanan ÖTV'de (Özel Tüketim Vergisi) indirime gidileceğini açıkladı.

Albayrak'ın açıklamasına göre vergi indirimi uygulamasının gerçekleşeceği sektörler şu şekilde:

Mobilya sektöründe KDV oranı yüzde 18'den 8'e inecek.

Beyaz eşyada uygulanan ÖTV oranı yıl sonuna kadar sıfıra inecek.

1600 cc altı motorlu araçlarda var olan ÖTV uygulamasında 15'er puan indirim yapılacak.

Ticari araçlarda KDV oranları yüzde 18'den yüzde 1'e inecek.

Konut satışlarında yüzde 18'den 8'e yapılan KDV indirimi yıl sonuna kadar devam edecek.

Tapu harçlarının yüzde 4'ten 3'e indirilmesi uygulaması yıl sonuna kadar devam edecek.

Albayrak, bu adımların ekonominin hızlı bir şekilde hareketlenmesi ve piyasanın canlanması için uygulanacağını belirtti.

Albayrak'a göre böylece hem enflasyonla mücadele hem de istihdamda güçlü bir duruş hedefleniyor.

Albayrak, "Uygulanan bu vergi indirimlerinin sağlayacağı maliyet düşüşlerinin nihai satış fiyatına yansımasını birebir takip edeceğim." ifadesini kullandı.

Ayrıca Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nı destek veren şirket sayısının 2.500'i aştığını kaydeden Albayrak, Eylül enflasyonu için 'en kötüsünün geride kaldığını' söyledi.

Eylül ayında enflasyon yıllık olarak yüzde 24,52 olarak gerçekleşmişti.

Aylık olarak enflasyonda en yüksek artış yüzde 11,41 ile ev eşyası grubunda olmuştu.