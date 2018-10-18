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Berat Albayrak başaracak diye ödleri kopuyor!

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 07:27 | Son Güncelleme

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, bugünkü "Berat Albayrak başaracak diye ödü kopanlar var" başlıklı yazısında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı ekonomik reformlara değindi. Yazısında Bakan Albayrak'ın açıklamalarının ardından gelen eleştirileri 'büyük bir önyargı' olarak nitelendiren Hakan, "Ve şimdi görüyorum ki... 'Aman Tanrım! Yoksa başarılı mı olacak ne!' Diye ödleri kopuyor" ifadesini kullandı.

Ahmet Hakan, yazısının Berat Albayrak ile ilgili kısmında şu ifadeleri kullandı:

"ÖYLE böyle değil! Büyük, çok büyük bir önyargı geliştirdiler. Ne dese, ne eylese... Olmazlandılar. Başarısız olacağına kesin iman ettiler. “Mümkün değil, yapamaz” diye kestirip attılar. Falan...

Ve şimdi görüyorum ki... Aman Tanrım! Yoksa başarılı mı olacak ne! Aman Tanrım! Yoksa durumu inceden toparlıyor mu ne? Aman Tanrım! Kör olası dolar da inişe geçti, yükselmiyor ki! Diye ödleri kopuyor.

Batılılar, ip cambazlarını şöyle izlermiş: “Ha geçti ha geçecek... Ha geçti ha geçecek...”

Bizimkiler ise şöyle: “Ha düştü ha düşecek... Ha düştü ha düşecek...” Bir kerede “Ha geçti ha geçecek” diye izlesek? Ne kaybederiz ki?" (Yazının devamını okumak için tıklayınız)

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Anahtar Kelimeler:
Berat Albayrak Ahmet Hakan ekonomi

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Okuyucu Yorumları 35 yorum
neden bahsediyorsunuz et kafalar. halk bitmiş en pazarda fiyat 5 tl olmuş. siz basarıdan bahsediyorsunuz. yalamalar sizi
@durankaraman66 doğru söze ne hacet, koyunlar artık gözünüzü açin
BAŞARSIN DA KARDEŞİM BU ÜLKE HEPİMİZİN BU ÜLKE İÇİN ÇALISAN HERKES BASARILI OLSUN İSTEMEYEN HAİNDİR parti gözü ile bakmayacaksın ALLAH (c.c) yardımcısı olsun bakan ve herkesin
ziyaaaaaaa
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