Berat Albayrak başaracak diye ödleri kopuyor!

Ahmet Hakan, yazısının Berat Albayrak ile ilgili kısmında şu ifadeleri kullandı:

"ÖYLE böyle değil! Büyük, çok büyük bir önyargı geliştirdiler. Ne dese, ne eylese... Olmazlandılar. Başarısız olacağına kesin iman ettiler. “Mümkün değil, yapamaz” diye kestirip attılar. Falan...

Ve şimdi görüyorum ki... Aman Tanrım! Yoksa başarılı mı olacak ne! Aman Tanrım! Yoksa durumu inceden toparlıyor mu ne? Aman Tanrım! Kör olası dolar da inişe geçti, yükselmiyor ki! Diye ödleri kopuyor.

Batılılar, ip cambazlarını şöyle izlermiş: “Ha geçti ha geçecek... Ha geçti ha geçecek...”

Bizimkiler ise şöyle: “Ha düştü ha düşecek... Ha düştü ha düşecek...” Bir kerede “Ha geçti ha geçecek” diye izlesek? Ne kaybederiz ki?" (Yazının devamını okumak için tıklayınız)

