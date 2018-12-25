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Berat Albayrak: Ben hayatımda İsrail’e hiç gitmedim

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2018 18:02 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısındaki, "Sen bu kadar Netanyahu'ya kızıyorsan damadını neden İsrail'e gönderdin?" sorusuna Twitter hesabından "Ben hayatımda İsrail’e hiç gitmedim" diyerek, cevap verdi.  Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerini değerlendirirken, "Dışarıdan yönetilen bir iktidarla karşı karşıyayız.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısındaki, "Sen bu kadar Netanyahu'ya kızıyorsan damadını neden İsrail'e gönderdin?" sorusuna Twitter hesabından "Ben hayatımda İsrail’e hiç gitmedim" diyerek, cevap verdi.

Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerini değerlendirirken, "Dışarıdan yönetilen bir iktidarla karşı karşıyayız. Şimdi yeni bir tezgah kurdular. Netanyahu'ya diyorlar ki 'O seni, sen de Erdoğan'ı kötülesin'. Orada da seçim var, burada da var. Sen bu kadar Netanyahu'ya kızıyorsan damadını neden İsrail'e gönderdin? Ne işi var? Neyin pazarlığını yapıyordu?" dedi.

TWITTER'DAN CEVAP VERDİ
Bakan Berat Albayrak da Kılıçdaroğlu'na Twitter'dan cevap verdi. Albayrak, "Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Cumhurbaşkanımızın beni İsrail’e gönderdiğini söylemiş. Ben hayatımda İsrail’e hiç gitmedim. Bu yalanları dinlemekten bıktık. Biz muhatap almadıkça iftira atmaktan, her köşeye sıkıştıklarında yalan söylemekten bıkmadılar" dedi.

ANKARA, (DHA)

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