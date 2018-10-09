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Berat Albayrak: Enflasyonla güçlü mücadele programı açıklayacağız

09.10.2018 00:55 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak enflasyonla güçlü bir mücadele programı açıklanacağını duyurdu. Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen AKP İstişare Toplantısı'nda bir ekonomi sunumu yapan Albayrak, ekonomide bir dengelenme sürecinin başladığını, ihracatın arttığını, cari açığın azaldığını söyledi.

Berat Albayrak: Enflasyonla güçlü mücadele programı açıklayacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak enflasyonla güçlü bir mücadele programı açıklanacağını duyurdu.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen AKP İstişare Toplantısı'nda bir ekonomi sunumu yapan Albayrak, ekonomide bir dengelenme sürecinin başladığını, ihracatın arttığını, cari açığın azaldığını söyledi.

Eylül ayında açıklanan yeni ekonomi programına da değinen Albayrak, "Bütçe disiplininde çok sıkı tavizsiz bir politika izlenecek" dedi.

Geçen hafta açıklanan enflasyon verisiyle yıllık yüzde 25'e yaklaşan tüketici enflasyonu, 15 yılın zirvesine tırmanmıştı. Türk lirasının değer kaybı da girdileri dövizle olan şirketlerin fiyat artırmasına yol açmıştı.

Albayrak Türkiye'de kamu borcunun gayri safi yurtiçi hasılaya oranının yüzde 28 olduğunu, gelişmekte olan ülkelerde bu oranın yüzde 50'ye yaklaştığını söyledi.

Türkiye'de hane halkı borcunun milli gelire oranının da diğer ülkelere kıyasla düşük olduğunu belirten Albayrak, Türkiye'de bu oranın yüzde 16, gelişmekte olan ülkelerde yüzde 36, dünya ortalamasında ise yüzde 60 olduğunu aktardı ve Türkiye'nin bu açılardan dünyanın geri kalanına kıyasla daha iyi bir durumda olduğunu vurguladı.

Albayrak, Türk lirasının değer kaybına karşı swap işlemlerinde yüzde 25 öz kaynak sınırı, mevduat hesaplarına stopaj düzenlemesi, sözleşmelerde Türk lirasına geçiş gibi adımların etkili olduğunu söyledi.

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