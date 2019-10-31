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Berat Albayrak: Enflasyonu yüzde 5'in altında göreceğiz (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.10.2019 19:23 | Son Güncelleme

BAKAN ALBAYRAK ADIYAMAN'A GELDİ Malatya'da iş insanları ile bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, temaslarının ardından Adıyaman'a geldi.

BAKAN ALBAYRAK ADIYAMAN'A GELDİ
Malatya'da iş insanları ile bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, temaslarının ardından Adıyaman'a geldi. Bakan Albayrak'ı, havalimanında Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Adıyaman milletvekili Ahmet Aydın, Malatya milletvekili Öznur Çalık, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Ticaret Borsası Başkanı Mahmut Fırat, kamu bankaları genel müdürleri, kurum ve kuruluş müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri karşıladı.
BAKAN ALBAYRAK: IMF ILE GÖRÜŞMEDİK DE ANLAŞMADIK DA
Bakan Berat Albayrak ve beraberindekiler daha sonra Adıyaman Sanayi ve Ticaret Odası'nda düzenlenen 'Türkiye İçin Değişim Başlıyor' programına katıldı. Açılış konuşmaların ardından kürsüye çıkan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin 3 farklı terör örgütü ile mücadele ettiğini belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Dünyada üç yanı terör örgütü ile bu yoğunlukta mücadele eden tek ülke Türkiye olarak özelikle ekonomimiz üzerinden birlikte şahit olduğumuz ataklar ve operasyonlar ile mücadele veriyoruz. Geniş kapsamlı detaylı politikalar ile son yıllarda önemli adımlar attık. Biz ekonomide bu mücadeleyi verirken, bu algıyı başka yerlere çekmek isteyenler, Türkiye üzerinden operasyonlar yapmak isteyenler oldu. Özellikle ekonomimizin doğrudan birkaç kez hedef alınıldığını, malum birileri itiraf edene kadar bu algıya, bu operasyonlara, bu yalanlara devam ettiler. ‘Dolar 8-10 lira olacak’ diyenler iş dünyasını ve milleti sindirmeye çalıştılar. Ankara'da bir kısım var, ortada 'IMF ile anlaşacaklar' 'şöyle olacak, böyle olacak' derken bir tarafta Arjantin bir tarafta Türkiye. Biz IMF ile anlaşmadık da görüşmedik de Arjantin anlaştı, 50 bin dolar para aldı sonuç bir yıl geçti Arjantin’in durumu ortada. Türkiye bir kuruş kimseden almadı. Diz çökmeden yerli ve milli bir duruşta bir yılda üç seçim ve bu yoğunlukta bölgede terör eylemleri. Bu noktada yolumuza, barışımıza ve kardeşliğimize yapılan operasyonlara rağmen, Türkiye daha güçlü durumda. İşte bu noktadaki iyileştirmelere her gün ifade ediyoruz. Yolumuzdan dönmeden adım adım sağlam bir şekilde gidiyoruz. Millet olarak AK Parti iktidarının, her ne saldırıya toplum olarak maruz kalırsak kalalım, bu güven iklimi ile toplum olarak, bunun başında hükümet, kabine falan bakan gelir gider ama ülkenin başındaki güçlü liderlik var ya, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın duruşu var ya, zaten milletimiz ona güveniyor. Adıyaman ona güveniyor, inanıyor, uluslararası platformda bu zor şartların yaşandığı süreçte olsun dünyada az bir ülkenin göstereceği duruşla bu saldırılara rağmen Türkiye ihracatını artırdı. İthalatımız azaldı ve cari dengede çok önemli bir başarı ortaya koydu. Türkiye yönelik yoğun bir operasyon olmasına rağmen Türkiye olarak biz 2019 yılını eksi değil pozitif bir şekilde kapatacağız, Türkiye'nin yüzde 4 büyüdüğünü göreceğiz."

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