Berat Albayrak geri mi dönecek? Yeni görev mi verilecek? Siyaseti hareketlendiren iddia

Son parti toplantısında grubuna seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak’ın geri döneceği iddialarına cevap verdi. Erdoğan’ın Berat Albayrak çıkışının ardından siyaset kulisleri hareketlendi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak'a yönelik muhalefetin eleştirilerine yanıt vermesi, Meclis kulislerinde 'Albayrak’a yeni görev verilecek' iddiasının konuşulmasına neden oldu.
En son partisinin grup toplantısında, yaptığı, "Son haftalarda bir şey dikkatimi çok çekiyor. Bu CHP mensupları tweet yarışındalar. Yatıyorlar kalkıyorlar 'damat da damat' diyorlar. Damat kadar taş düşsün başınıza. Berat Bey'in attığı adımları CHP hiçbir zaman yapamamıştır." çıkışıyla gündem oldu.
Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, 11 Mart tarihli yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında Berat Albayrak’la ilgili kısmın yazılı metninde yer almadığına işaret ederek, konuşmanın Meclis kulislerinde Albayrak'a yeni görev verileceği şeklinde yorumlara sebep olduğunu aktardı.
8 Kasım 2020 tarihinde Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden af talebinde bulunan Berat Albayrak’ın istifası, bir gün sonra İletişim Başkanlığı "Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın görevden af talebi kabul edilmiştir" denilerek kabul edilmişti.
BERAT ALBAYRAK KİMDİR?
1 Ocak 1978’de İstanbul'da doğan Berat Albayrak’ın babasının adı Sadık’tır. Aslen Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinin Yenice köyünden olan Berat Albayrak, lise eğitimini Özel Fatih Koleji'nde bitirdi.
Arkasından İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’ne giden Berat Albayrak, New York'ta Pace Üniversitesi'nde finans üzerine MBA (Master of Business Administration; İşletme Yönetimi Yüksek Lisansı) yaptı. 1996’da meslek hayatına başlayan Berat Albayrak, 1999’da profesyonel olarak iş hayatına Çalık Grubu’nda başladı.
Grubun, yurtiçi ve yurtdışı şirketlerinde birçok görevler üstlenen Berat Albayrak, 2002’de çalıştığı Çalık Holding'in ABD ofisinde Finans Direktörlüğü ile görevlendirildi. Bu sırada New York Pace University, Lubin School of Business'te İşletme Yönetimi Yüksek Lisans yapan Berat Albayrak, 2006’da ABD'den Türkiye'ye dönüş yaparak, holdingin Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı.
2007’de Çalık Holding'e Genel Müdür olarak çalışan Berat Albayrak, aynı anda grupiçi firmalarda da Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. Finans ve Bankacılık bilim dalında doktorasını, yenilenebilir enerji kaynaklarının finansmanı üzerine tez hazırlayarak tamamlayan Berat Albayrak, 2013’ün sonunda özel sektörden ayrılarak Sabah Gazetesi’nde köşe yazarı olarak görev aldı.
Marmara Üniversitesinde de Bankacılık ve Finansman alanında ders veren Berat Albayrak, birçok sivil toplum kuruluşunda çeşitli görevler üstlendi.
2015-2018 yılları arasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak görev yapan Berat Albayrak, 66. hükûmet döneminde Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine getirilmişti.