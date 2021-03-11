Berat Albayrak geri mi dönecek? Yeni görev mi verilecek? Siyaseti hareketlendiren iddia

Son parti toplantısında grubuna seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak’ın geri döneceği iddialarına cevap verdi. Erdoğan’ın Berat Albayrak çıkışının ardından siyaset kulisleri hareketlendi.

BERAT ALBAYRAK’A YENİ GÖREV Mİ VERİLECEK?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak'a yönelik muhalefetin eleştirilerine yanıt vermesi, Meclis kulislerinde 'Albayrak’a yeni görev verilecek' iddiasının konuşulmasına neden oldu.

En son partisinin grup toplantısında, yaptığı, "Son haftalarda bir şey dikkatimi çok çekiyor. Bu CHP mensupları tweet yarışındalar. Yatıyorlar kalkıyorlar 'damat da damat' diyorlar. Damat kadar taş düşsün başınıza. Berat Bey'in attığı adımları CHP hiçbir zaman yapamamıştır." çıkışıyla gündem oldu.

Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, 11 Mart tarihli yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında Berat Albayrak’la ilgili kısmın yazılı metninde yer almadığına işaret ederek, konuşmanın Meclis kulislerinde Albayrak'a yeni görev verileceği şeklinde yorumlara sebep olduğunu aktardı.