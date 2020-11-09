Berat Albayrak'ın görevden af talebi kabul edildi mi son durum... Berat Albayrak neden istifa etti? Berat Albayrak'tan istifa paylaşımı doğru mu?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştığı bir görselde istifa ettiğini duyurdu. Kısa sürede binlerce kişi sosyal medyadan konuya ilişkin açıklama bekledi. Berat Albayrak istifa mı etti araştırması yapan vatandaşlar Instagram'da yapılan istifanın detaylarını merak ediyor. AK Parti Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Mehmet Muş açıklama yaparak istifa haberinin doğru olduğunu teyit etmiş oldu. Peki Berat Albayrak neden istifa etti? Berat Albayrak'ın istifası kabul edildi mi? Berat Albayrak'ın istifasının son durumu nedir? İşte Berat Albayrak'ın istifası hakkında yaşanan son gelişmeler... BERAT ALBAYRAK İSTİFA MI ETTİ? Dün akşam Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın sosyal medya hesabından istifa ettiği haberi kısa sürede duyuldu. Instagram hesabı üzerinden istifasını yayınlayan Berat Albayrak'ın Twitter hesabının kapalı olması da dikkat çekti. Bir süre istifa haberi ile ilgili AK Parti'den açıklama gelmeyince vatandaşlar, Berat Albayrak'ın istifası doğru mu, Berat Albayrak istifa mı etti araştırmasına başladı. Bloomberg’in Albayrak’ın istifasına ilişkin yaptığı haberde, iki bakanlık sözcüsüyle konuşulduğu, hesabının doğruluğunun onaylandığı ancak istifa kararının henüz teyit ya da inkar edilmediği ifade edildi.

BERAT ALBAYRAK'IN İSTİFASI KABUL EDİLDİ Mİ? AK Parti Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, Berat Albayrak'ın istifa paylaşımı sonrasında açıklama yaptı. Berat Albayrak'ın istifası kabul edildi mi henüz net olarak bilinmiyor. AK Partili Muş açıklamasında, "Bakanımız Sayın Berat Albayrak çok zor bir süreçte görev üstlendi. Kendi ayakları üzerinde duran milli bir ekonomi için önemli adımlar attı. Özverili çalışmalarına bizzat şahidiz. Cumhurbaşkanımızın da tensipleriyle görevinin başında devam etmesini temenni ediyoruz" dedi. BERAT ALBAYRAK'IN İSTİFASI HAKKINDA SON GELİŞMELER NELER? Kısa sürede sosyal medyada gündem olan Berat Albayrak'ın istifası hakkında son yaşanan gelişmeler neler merak ediliyor. AK Parti Grup Başkanı ve Ankara Milletvekili Naci Bostancı yaptığı açıklamada, "Berat Albayrak bakanımız şahsen açıklama yapmadan mevcut haberler üzerinden değerlendirme yapmak doğru olmaz. Yıllardır bu ülkeye milletimize fedakarca yaptığı hizmetleri biliyor ve ayni şekilde devamını diliyoruz. Konu her bakımdan Cumhurbaşkanımızın takdirindedir" paylaşımında bulundu. BERAT ALBAYRAK'IN İSTİFASININ SON DURUMU NEDİR? Bakan Albayrak'ın istifa haberinin üzerinden birkaç saat geçtikten sonra AK Partili vekillerden açıklamalar geldi. Twitter hesaplarından açıklama yapan Ak Partililerin, Berat Albayrak'ın istifasının son durumu hakkında da net bir şey bilmediği ortaya çıktı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan da Bakan Albayrak'ın istifasına ilişkin Twitter'dan bir paylaşım yaptı.

Sayan, paylaşımında, "Berat Albayrak yerli, milli olarak enerjide yaptıklarını ancak anlayanlar ekonomide de ülkemizin 2023 hedeflerime ulaşması için sayısız hizmeti hayata geçirdiğini göremezler. İstifanın kabul edilmeyeceğini ümit ediyorum. Ülkemizin, Milletimizin ve Ümmetimizin size ihtiyacı var" ifadelerini kullandı. Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ''K.Denizi 3 bin metre delen Akdeniz'e demir atan Trakya'da gaz Ağrı Erzurum'da altın rezervleri ve petrol sahaları keşfeden"enerjide ekonomide bağımsızlık"diyen birini tabiki yerli işbirlikçiler ve yabancı ağababaları hedefe koyacak Umudum Sn.Cumhurbaşkanımızın istifayı kabul etmemesi'' yazdı. K.Denizi 3bin metre delen

Akdenize demir atan Trakyada gaz Agri Erzurum'da altin rezervleri ve petrol sahaları keşfeden"enerjide ekonomide bağımsızlık"diyen birini tabiki yerli işbirlikçiler ve yabancı ağababaları hedefe koyacak Umdum Sn.Cumhurbaşkanımızın istifayı kabul etmemesi — Savcı Sayan ???????? (@SavciSayan) November 8, 2020 BERAT ALBAYRAK NEDEN İSTİFA ETTİ? Dün akşam saatlerinde Türkiye'yi ayağa kaldıran istifa paylaşımına ulaşmak isteyen vatandaşlar için detaylı olarak paylaşıyoruz. Berat Albayrak neden istifa etti araştırmasını yapan vatandaşlar, Bakan Albayrak'ın "sağlık sorunları nedeniyle" istifa ettiği bilgisine ulaştı. "Kamuoyunun dikkatine. Yaklaşık beş yıldır sürdürdüğüm bakanlık görevime sağlık sorunları nedeniyle artık devam edememe kararı aldım. Bundan sonraki süreçte artık zamanımı uzun yıllardır zorunluluktan ötürü ihmal ettiğim ve bana desteğini hiçbir zaman esirgemeyen annem, babam, eşim ve çocuklarıma ayıracağım. Çok büyük hedefine çıktığınız bu yolculukta, gerçekleşecek olan bayrak değişimiyle yeni gelen arkadaşlarımız, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Büyük ve Güçlü Türkiye hedefine her zamankinden daha kararlı ve emin adımlarla devam edeceklerdir.