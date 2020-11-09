Berat Albayrak: İstifa açıklamasına siyasetçiler ne tepki verdi?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Instagram hesabı üzerinden yaptığı bir açıklama ile görevinden istifa ettiğini duyurması, siyasetçilerin gündemindeydi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Saatlerdir Hazine ve Maliye Bakanı istifa etti mi belli değil. Aile kavgası ekonomiyi batırıyor. Milletimiz tek adam rejiminin kaprislerini çekmek zorunda değil" dedi.

Konunun ana akım medyada haberleştirilememesine değinen CHP Ankara Milletvekili Murat Emir ise "İstifa var mı? Yok mu? İktidar bu süreci bile yönetmekten aciz. Saray susunca yandaş medya da dilini yuttu, ne demesi gerektiğini öğrenmeyi bekliyor" paylaşımında bulundu.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Berat Albayrak ve kayınpederi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirdiği bir konuşmasını sosyal medya hesabından paylaştı, "Program ve bütçeyi Damat Bakan'ı sürecin dışında tutarak revize edin" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/meral\_aksener/status/1325453069774155776

AKP Kayseri Milletvekili ve eski grup başkanvekili Mustafa Elitaş, "Sayın Bakanımız Berat Albayrak'ın istifasının Sn Cumhurbaşkanımız tarafından kabul görmemesini umuyoruz" dedi.