Berat Albayrak istifa etti: Piyasalar nasıl tepki verir?

Bloomberg'in konuştuğu piyasa uzmanlarına göre Naci Ağbal'ın yeni TCMB başkanı olması TL'nin kayıplarını geri alması için yeterli olmayacak.

Haberde Türk Lirası'nın bu yıl gelişmekte olan ülkeler arasında en kötü performansı gerçekleştiren para birimi olduğu da vurgulandı.

Bloomberg haber ajansı, piyasaların 16 ay içinde TCMB başkanının ikinci defa değişmesi ile hazine ve maliye bakanının istifası hakkında hüküm vermeye hazırlandığını aktardı.

Peki pazartesi sabah açılacak piyasalar bu gelişmelerle haftaya nasıl başlayacak?

Ardından pazar akşamı ise Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Instagram hesabından yaptığı duyuruda sağlık sebepleri nedeniyle görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Türkiye'nin maliye ve para politikasını etkileyen gelişmeler bu hafta sonu peş peşe yaşandı. Önce cuma gecesi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı (TCMB) Murat Uysal, bir kararname ile görevden alındı.

Analistlere göre Ağbal'ın ciddi bir faiz artırımına gitmemesi takdirinde enflasyonun çift hanelerde olması, cari açığın bulunması ve döviz rezervlerinin erimesi, TL'nin değer kaybında belirleyici olacak etmenler.

Dubai merkezli gelişmekte olan piyasalar araştırma şirketi Tellimer'den şef varlık stratejisti olan Hasnain Malik, Bloomberg'e yaptığı açıklamada, "Lira büyük ihtimalle düşmeye devam edecektir. Politika güvenilirliğinin en düşük seviyesinde olması değer kaybının devam edeceğini gösteriyor; yatırımcıları rahatlatabilecek tek şey ise gevşek para politikasının sonuna gelmemiz olabilir" yorumunda bulundu.

Goldman Sachs ekonomistleri Murat Unur ve Clemens Grafe ise yayımladıkları piyasa notunda para politikalarında ciddi bir değişiklik olmaması takdirinde kur, enflasyon ve rezerv trendinde bir değişiklik olmayacağını aktardı.

ABD başkanlığına Demokratların adayı Joe Biden'ın seçilmesi ise ikili ilişkilerin iyileşmeyeceği beklentisiyle Türk varlıklar için olumsuz bir gelişme olarak değerlendiriliyor.