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Berat Albayrak kabineye geri dönecek mi? Dikkat çeken iddia

01.04.2021 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın kabineye yeniden döneceği söylentileri gündem yaratırken, gazeteci Sevilay Yılman dikkat çeken bir iddiayı yazdı.

Berat Albayrak kabineye geri dönecek mi? Dikkat çeken iddia

Ankara'da Kabine revizyonu iddiaları kulislerde iyiden iyiye konuşulurken, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın kabineye yeniden döneceği konuşulmaya başlandı.

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın görevden alınması yerine Şahap Kavcıoğlu'nun atanması söylentileri güçlendirirken, söz konusu atamanın Albayrak'ın dönüş sinyali olduğu iddia edildi.

Habertürk yazarı Sevilay Yılman, Albayrak'a çok yakın olan iki isimle telefon görüşmesi yaptığını belirterek iddialarla ilgili dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

'ERDOĞAN İLE ALBAYRAK ARASINDA BUZLAR ERİDİ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aralarının 'bozuk' olduğunu iddia eden Yılman, 'buzlar eridi' diye yazarak iki isim arasında bir sorunun kalmadığını yazdı.

ALBAYRAK YENİ KABİNEDE YER ALACAK MI?

Kabine revizyonu iddialarına da değinen Yılman, Albayrak'ın yeni kabinede yer almayacağını belirtti.

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Berat Albayrak

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