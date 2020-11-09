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Berat Albayrak'tan istifa paylaşımı doğru mu... Berat Albayrak neden istifa etti? Berat Albayrak'ın istifası kabul edildi mi son durum nedir?

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.11.2020 06:55 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın resmi Instagram hesabından paylaştığı görselde istifa ettiğini belirtmişti. Berat Albayrak'ın istifa notunda neler yazıyor araştırılmaya başlandı. Berat Albayrak neden istifa etti araştıran vatandaşlar, Berat Albayrak'ın istifası kabul edildi mi merak ediyor. İşte Berat Albayrak'ın istifası hakkında son durum ve yaşanan son dakika gelişmeler...

Berat Albayrak'tan istifa paylaşımı doğru mu... Berat Albayrak neden istifa etti? Berat Albayrak'ın istifası kabul edildi mi son durum nedir?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştığı bir görselde istifa ettiğini duyurdu. Kısa sürede binlerce kişi sosyal medyadan konuya ilişkin açıklama bekledi. Berat Albayrak istifa mı etti araştırması yapan vatandaşlar Instagram'da yapılan istifanın detaylarını merak ediyor. AK Parti Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Mehmet Muş açıklama yaparak istifa haberinin doğru olduğunu teyit etmiş oldu. Peki Berat Albayrak neden istifa etti? Berat Albayrak'ın istifası kabul edildi mi? Berat Albayrak'ın istifasının son durumu nedir? İşte Berat Albayrak'ın istifası hakkında yaşanan son gelişmeler...

BERAT ALBAYRAK İSTİFA MI ETTİ?

Dün akşam Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın sosyal medya hesabından istifa ettiği haberi kısa sürede duyuldu. Instagram hesabı üzerinden istifasını yayınlayan Berat Albayrak'ın Twitter hesabının kapalı olması da dikkat çekti. Bir süre istifa haberi ile ilgili AK Parti'den açıklama gelmeyince vatandaşlar, Berat Albayrak'ın istifası doğru mu, Berat Albayrak istifa mı etti araştırmasına başladı. Bloomberg’in Albayrak’ın istifasına ilişkin yaptığı haberde, iki bakanlık sözcüsüyle konuşulduğu, hesabının doğruluğunun onaylandığı ancak istifa kararının henüz teyit ya da inkar edilmediği ifade edildi.

Berat Albayrak neden istifa etti? Berat Albayrak'ın istifası kabul edildi mi? Berat Albayrak'ın istifasının son durumu nedir?

BERAT ALBAYRAK'IN İSTİFASI KABUL EDİLDİ Mİ?

AK Parti Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, Berat Albayrak'ın istifa paylaşımı sonrasında açıklama yaptı. Berat Albayrak'ın istifası kabul edildi mi henüz net olarak bilinmiyor. AK Partili Muş açıklamasında, "Bakanımız Sayın Berat Albayrak çok zor bir süreçte görev üstlendi. Kendi ayakları üzerinde duran milli bir ekonomi için önemli adımlar attı. Özverili çalışmalarına bizzat şahidiz. Cumhurbaşkanımızın da tensipleriyle görevinin başında devam etmesini temenni ediyoruz" dedi.

Berat Albayrak neden istifa etti? Berat Albayrak'ın istifası kabul edildi mi? Berat Albayrak'ın istifasının son durumu nedir?

BERAT ALBAYRAK'IN İSTİFASI HAKKINDA SON GELİŞMELER NELER?

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan Berat Albayrak'ın istifası hakkında son yaşanan gelişmeler neler merak ediliyor. AK Parti Grup Başkanı ve Ankara Milletvekili Naci Bostancı yaptığı açıklamada, "Berat Albayrak bakanımız şahsen açıklama yapmadan mevcut haberler üzerinden değerlendirme yapmak doğru olmaz. Yıllardır bu ülkeye milletimize fedakarca yaptığı hizmetleri biliyor ve ayni şekilde devamını diliyoruz. Konu her bakımdan Cumhurbaşkanımızın takdirindedir" paylaşımında bulundu.

Berat Albayrak istifa mı etti

BERAT ALBAYRAK'IN İSTİFASININ SON DURUMU NEDİR?

Bakan Albayrak'ın istifa haberinin üzerinden birkaç saat geçtikten sonra AK Partili vekillerden açıklamalar geldi. Twitter hesaplarından açıklama yapan Ak Partililerin, Berat Albayrak'ın istifasının son durumu hakkında da net bir şey bilmediği ortaya çıktı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan da Bakan Albayrak'ın istifasına ilişkin Twitter'dan bir paylaşım yaptı.

Sayan, paylaşımında, "Berat Albayrak yerli, milli olarak enerjide yaptıklarını ancak anlayanlar ekonomide de ülkemizin 2023 hedeflerime ulaşması için sayısız hizmeti hayata geçirdiğini göremezler. İstifanın kabul edilmeyeceğini ümit ediyorum. Ülkemizin, Milletimizin ve Ümmetimizin size ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

Berat Albayrak neden istifa etti? Berat Albayrak'ın istifası kabul edildi mi? Berat Albayrak'ın istifasının son durumu nedir?

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ''K.Denizi 3 bin metre delen Akdeniz'e demir atan Trakya'da gaz Ağrı Erzurum'da altın rezervleri ve petrol sahaları keşfeden"enerjide ekonomide bağımsızlık"diyen birini tabiki yerli işbirlikçiler ve yabancı ağababaları hedefe koyacak Umudum Sn.Cumhurbaşkanımızın istifayı kabul etmemesi'' yazdı.

Berat Albayrak neden istifa etti? Berat Albayrak'ın istifası kabul edildi mi? Berat Albayrak'ın istifasının son durumu nedir?

BERAT ALBAYRAK NEDEN İSTİFA ETTİ?

Dün akşam saatlerinde Türkiye'yi ayağa kaldıran istifa paylaşımına ulaşmak isteyen vatandaşlar için detaylı olarak paylaşıyoruz. Berat Albayrak neden istifa etti araştırmasını yapan vatandaşlar, Bakan Albayrak'ın "sağlık sorunları nedeniyle" istifa ettiği bilgisine ulaştı.

"Kamuoyunun dikkatine. Yaklaşık beş yıldır sürdürdüğüm bakanlık görevime sağlık sorunları nedeniyle artık devam edememe kararı aldım. Bundan sonraki süreçte artık zamanımı uzun yıllardır zorunluluktan ötürü ihmal ettiğim ve bana desteğini hiçbir zaman esirgemeyen annem, babam, eşim ve çocuklarıma ayıracağım. Çok büyük hedefine çıktığınız bu yolculukta, gerçekleşecek olan bayrak değişimiyle yeni gelen arkadaşlarımız, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Büyük ve Güçlü Türkiye hedefine her zamankinden daha kararlı ve emin adımlarla devam edeceklerdir.

Berat Albayrak neden istifa etti? Berat Albayrak'ın istifası kabul edildi mi? Berat Albayrak'ın istifasının son durumu nedir?

Enerjide olduğu gibi Ekonomide de ektiğimiz tohumlar çok da uzak olmayan bir gelecekte koca koca çınarlara dönüşecek ve ülkemizi tam bağımsızlık hedefine ulaştırdığına şahit olacağız inşallah. Bundan en ufak bir şüphem yoktur. Bu 5 yıllık süre zarfında benimle bu zor ama kutsal yükü yüklenen tüm yakın mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çokça hakkım geçmiştir, haklarını helal etsinler. At izinin it izine karıştığı, Hak ve batılı ayırt etmenin zorlaştığı böyle çetin bir zamanda bizlerin samimiyetine inanarak dua eden her bir vatandaşımızdan Rabbim razı olsun.

Türkiye tarihindeki belki de en kritik dönemlerden sayılacak olan bu 5 yıllık süre zarfında ülkeme ve ümmete hizmet etmeyi bana nasip eden Rabbime sonsuz hamdolsun. Gaybı, kalpleri ve hakiki niyetleri bilen mutlak güç sahibi Cenab-ı Allah, bizleri Sırat-ı Müstakim'den ayırmasın. Sonumuzu hayreylesin..."

BERAT ALBAYRAK'IN INSTAGRAM'DAN YAPTIĞI İSTİFA PAYLAŞIMI

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BERAT ALBAYRAK KİMDİR?

Berat Albayrak, 1978'de İstanbul'da doğdu. Albayrak, İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü lisans mezuniyetinin ardından, yüksek lisansını New York Pace Üniversitesi Lubin School of Business’ta tamamladı, Bankacılık ve Finans bölümünden “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Finansmanı” tezi ile doktora derecesi aldı. 1996 yılında profesyonel çalışma hayatına atılan Albayrak, ekonomi, enerji ve finans başta olmak üzere farklı iş kollarındaki birçok farklı girişimlere yönetici olarak öncülük etti.

Albayrak, 2013 sonunda özel sektörden ayrılarak Sabah gazetesinde yazar olarak görev aldı, Marmara Üniversitesinde de bankacılık ve finans üzerine dersler verdi, pek çok sivil toplum kuruluşunda aktif görevler aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı olan Berat Albayrak Haziran 2015 ve Kasım 2015'teki genel seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili olarak Meclis’e girdi.

Albayrak, 2015-2018 yılları arasında Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak görev aldı.

9 Temmuz 2018'de Hazine ve Maliye Bakanı oldu.

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