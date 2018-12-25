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Berat Albayrak'tan Kılıçdaroğlu'na İsrail yanıtı

GÜNDEM HABERLERİ  | 25.12.2018 17:32 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun iddialarına cevap verdi.

Berat Albayrak'tan Kılıçdaroğlu'na İsrail yanıtı

Berat Albayrak açıklamasında “Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Cumhurbaşkanımızın beni İsrail’e gönderdiğini söylemiş. Ben hayatımda İsrail’e hiç gitmedim. Bu yalanları dinlemekten bıktık. Biz muhatap almadıkça iftira atmaktan, her köşeye sıkıştıklarında yalan söylemekten bıkmadılar” ifadelerini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
Berat Albayrak Kılıçdaroğlu israil

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Okuyucu Yorumları 21 yorum
Halka yalan söyleyerek bir halkın lideri olmaya çalışan bu adamdan CHP ne bekler. Değiştirin şu adamı artık da sizi adam yerine koyup muhatap alalım.
Yalan Söylemeyi Hiç Beceremiyor .. Bence Sizin Yanınizda Eğitim Almalı...
Zamanında pkk ile gorusulmemisti... Neler oluyor neler...
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