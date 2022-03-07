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Berat Albayrak'tan kitap: Burası çok önemli!

07.03.2022 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Burası Çok Önemli" ismiyle kitap çıkarıyor. Kitabın cuma günü itibarıyla satışta olacağı açıklandı. Kitabın tanıtım bültenindeki ifadeler ise dikkat çekti.

Berat Albayrak'tan kitap: Burası çok önemli!

Turkuvaz Kitap, Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın kitabını duyurdu.

Twitter'dan yapılan açıklamada, "Berat Albayrak tarafından kaleme alınan “Burası Çok Önemli!” cuma günü tüm kitapçılarda" denildi.

Kitabın tanıtım bülteninde şu ifadeler yer aldı:

Burası Çok Önemli! - Enerjiden Ekonomiye Tam Bağımsız Türkiye Kitap Açıklaması

Şunu çok net bir biçimde ifade edebilirim ki biz köprüyü geçtik.

EVET!

Türkiye Cumhuriyeti olarak biz artık köprüyü geçtik.

Çok da uzun bir süre kalmadı;

2030 yılını dahi bulmadan ekonomik ve refah düzeyi olarak ülke tarihinin en güçlü dönemine gireceğiz...

Kişi başı gelir, cari denge, istihdam ve üretim anlamında dünyanın en gelişmiş ülkelerinden biri olma sürecimiz başlayacak.

Tarihten aldığı büyük mirasla...

Üç kıtanın kesişim noktasındaki jeopolitik ve jeostratejik konumuyla...

Özellikle son 20 yıldır konsolide ettiği bölgesel ve küresel tecrübeyle...

Sahip olduğu güçlü liderlikle...

Ulaşımdan savunma sanayiine, ekonomiden enerjiye inşa ettiği sağlam altyapı ve kapasitesiyle...

Türkiye bu tasavvuru ortaya koyabilmeye namzet en önemli ülkelerden biri olacaktır.

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Berat Albayrak
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