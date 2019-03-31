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Berat Albayrak'tan son dakika açıklaması: Kesintisiz dönem başlıyor

SEÇİM HABERLERİ  | 31.03.2019 17:44 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Ana gündemin ekonomide reform olduğu 4,5 yıllık kesintisiz dönem başlıyor" dedi.

Berat Albayrak'tan son dakika açıklaması: Kesintisiz dönem başlıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, oy verme işleminin bitmesinin ardından Twitter'dan açıklama yaptı. Albayrak açıklamasında, "Seçimler ülkemize, milletimize, demokrasimize hayırlı olsun. Sandığa gidip oy kullanan, demokrasiye sahip çıkan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Seçim geride kaldı. Bizim için ana gündemin ekonomide reform ve değişimin olduğu 4,5 yıllık kesintisiz bir dönem başlıyor." dedi.


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