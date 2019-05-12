Berat Albayrak: Tünelin sonundaki ışık büyümeye başladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Türkiye'nin zorlu bir dönemden geçtiğini fakat söyledi ve "Adım adım sona doğru yaklaşıyoruz. Tünelin sonundaki ışık büyümeye başladı. Türkiye ekonomik olarak güçlü refleksler vermeye başladı" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin "çok yoğun ekonomik saldırıya maruz kaldığı" zorlu bir dönemden geçtiği söyledi.

Faizler her düşürüldüğünde sıra dışı olayların yaşandığını belirten Albayrak, "Türkiye çok tarihi bir dönemden geçiyor. 2013'ten itibaren baktığımızda Türkiye müthiş bir meydan okuma ile karşı karşıya. 12 bin dolar kişi başı geliri aştığı, mayıs ayını takip eden süreçte entresan döneme girdi" dedi.

Albayrak Türkiye'de döviz kurlarının vatandaşları olumsuz etkileyeceği süreçlerin eskiye göre daha az olduğunu aktardı ve "Önümüzdeki dönemde çok daha yoğun TL merkezli bir süreç hedefliyoruz. Para birimlerindeki dalgalanmaları minimize edecek bir süreci ortaya koymaya çalışıyoruz. Türkiye dengelenme çok güzel bir noktaya gelecek. Önümüzdeki dönem çok daha pozitif sürece giriyoruz" ifadelerini kullandı.