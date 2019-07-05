- BERAT ALBAYRAK: TÜRKİYE, ÜZERİNDEN PARA KAZANILACAK BİR ÜLKE DEĞİL

Ümit UZUN-Onur MERİÇ-Cemal YURTTAŞ /İSTANBUL, (DHA) - HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul'da Finansal Kurumlar Birliği'nin 7. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu.

Levent'te bir otelde düzenlenen genel kurulda konuşan Bakan Albayrak, Haziran ayı itibariyle 17 yıllık AK Parti iktidarı döneminde ilk defa cari fazla verileceğini söyledi. Albayrak, "Türkiye var ettikleriyle sürdürülebilir şekilde para kazanacaktır. Türkiye, üzerinden para kazanılacak bir ülke değil" dedi.

Finansal Kurumlar Birliği'nin 7. Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Bakan Albayrak, banka dışı finans sektörünü her yönüyle ele almak ve destek olmanın çok önemli olduğunu belirterek, “Bankacılık sektörü bir yana banka dışı finans sektörü bir yana. Uzun yıllar ikinci planda kalmıştı. Yüzde 14'lük pay çok düşük. Bunu artırmamız lazım. Yüzde 20-30-40'lara ulaşmamız lazım. Sadece bankacılık değil, onun dışındaki alanlarda da destek olup büyütmemiz lazım.” dedi.

“TÜRKİYE ÜZERİNDEN PAR KAZANILACAK BİR ÜLKE DEĞİL”

“Türkiye her gün birilerinin yazdığı, çizdiği veya söylediği, sorunların büyütülerek gündem oluşturulacağı bir ülke değil. Aksine Türkiye her türlü sıkıntısını çok rahat ve güçlükle aşabilecek, büyük ve güçlü bir ülke.” diyen Bakan Albayrak, “Önümüzde Türkiye'ye fırsatlar sunan 4 yıla yakın bir süre var. Türkiye’nin dinamik yapısına kalıcı ve istikrarlı bir şekilde kavuşacağı zemini hazırlıyoruz. Türkiye artık oluşacak kur ataklarına karşı eskisinden çok daha iyi mücadele edecek, önemli tecrübeler kazandı. Bu yüzden herkese söylüyorum, içiniz rahat olsun. Türkiye, üzerinden para kazanılacak bir ülke değil. Türkiye vadettikleriyle sürdürülebilir şekilde para kazanacak bir ülke.” ifadelerini kullandı.