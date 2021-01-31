Berat Albayrak'ın atadığı Hazine ve Maliye Bakan Yardımcıları görevden alındı

Resmi Gazete'de cumartesi yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak döneminde bakan yardımcılığı görevini yürüten Osman Dinçbaş ve Bülent Aksu görevlerinden alındı. Albayrak Hazine ve Maliye Bakanı olduktan kısa bir süre sonra Dinçbaş ve Aksu'yu yardımcıları olarak göreve getirmişti.

İki ismin yerine AKP Genel Başkan Yardımcısı Cengiz Yavilioğlu ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Şakir Ercan Gül atandı. Naci Ağbal'ın Maliye Bakanlığı döneminde bakan yardımcısı olan Yavilioğlu, Albayrak'ın bakanlığa geldiği 2018'de görevinden ayrılmıştı.

Üç bakan yardımcısından yine Albayrak döneminde göreve getirilen Nureddin Nebati ise koltuğunda kaldı.

Atamada Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Erişah Arıcan; Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu ve Yürütme Kurulu Başkanlığına Prof. Abdulkadir Balıkçı atandı.

Varlık Fonu'nun Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı Cumhurbaşkanı Erdoğan yapıyor. Başkanvekili Berat Albayrak ise bakanlık görevinin ardından Varlık Fonu'ndaki görevinden de Kasım ayı sonunda istifa etmişti. Erdoğan böylece başkan vekilliği görevine, Albayrak döneminde olduğu gibi Hazine ve Maliye Bakanı'nı atamamış oldu.