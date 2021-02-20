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Berat Albayrak'ın avukatından açıklama: "Evinde eşi ve çocukları ile zaman geçirmektedir"

20.02.2021 19:38 | Son Güncelleme:
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Berat Albayrak'ın avukatından açıklama: "Evinde eşi ve çocukları ile zaman geçirmektedir"

Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden kasım ayında istifa eden Berat Albayrak'ın avukatı, muhalefetin son dönemde müvvekili ile ilgili yaptığı açıklamalara yanıt verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden kasım ayında istifa eden Berat Albayrak'ın avukatı, muhalefetin son dönemde müvekkili ile ilgili yaptığı açıklamalara yanıt verdi.

Albayrak'ın avukatı Sinan Göktaş, muhalefetin son dönemde dile getirdiği iddialara karşı 500 bin TL'lik bir dava açılacağını aktararak kazanılması takdirinde bu tazminat tutarınının "PKK ile mücadele ederken şehit düşen askerlerin ailelerine" bağışlanacağını belirtti.

CHP son günlerde sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı olan Albayrak'a yönelik "Damat nerede?" sorusunu yöneltiyordu.

Avukatından yapılan açıklamada, "Albayrak görevinden ayrıldığı günden bu yana normal bir Türk ailesinde olduğu gibi evinde eşi ve çocukları ile zaman geçirmektedir" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada aynı zamanda Merkez Bankası rezervlerine yönelik iddialara da cevap verildi:

"Merkez Bankası rezervlerine yönelik işlemler yürürlükteki mevzuata uygun bir şekilde finansal istikrar ve fiyat istikarı hedefleri doğrultusunda ödemeler dengesi ihtiyaçlarına uygun bir şekilde gerçekleştirilmiştir.

"Merkez Bankasının herhangi bir miktarda döviz ya da TL cinsinden kaynağının farklı yere transfer edilme, yok olma, buhar olma ihtimali yoktur. Ayrıca para akışının her bir kuruşunun izi sürülebilir ve takip edilebilirdir."

https://twitter.com/herkesicinCHP/status/1363065934257258496?s=20

CHP: "Merkez Bankası'nın 128 milyar doları kayıp, sorumlusu damat firarda"

CHP cuma günü yaptığı Twitter paylaşımında, "Merkez Bankası'nın 128 milyar doları kayıp ama sorumlusu 'damat' firarda" ifadesiyle bir video paylaşmıştı.

Ocak ayında ise CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Merkez Bankası'nın geçen yıl yaklaşık 128 milyar dolarlık döviz rezervinin satış yoluyla eritilmesine ilişkin iddiaları TBMM gündemine taşımıştı.

Bekaroğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a, "Liberal bir kambiyo rejiminin uygulandığı ülkemizde Merkez Bankası döviz rezervlerini neden satmaya zorlanmıştır? Söz konusu döviz satış işlemleri döviz satış ihaleleri yöntemiyle mi yapılmıştır?" diye sordu.

CHP milletvekili, Merkez Bankası (TCMB) döviz rezervlerinin tarihinde ilk kez eksiye düşürülmesi nedeniyle Merkez Bankası'nın eski başkanı Murat Uysal ve Albayrak'ın yargılanması gerektiğini savunuyordu.

Merkez Bankası'na rezerv eleştirisi yöneltiliyordu

2020'de dolar/TL kurundaki hızlı yükselişte, kimi uzmanlar ve analistler TCMB'nin rezervlerinde görülen erimenin yol açtığı endişenin rol oynadığını düşünüyordu.

Piyasalarda Merkez Bankası'nın kurun 7 seviyesinin üzerine çıkmasını engellemek için rezervlerini erittiği yönünde haberler vardı.

TCMB'nin eski başkanı Murat Uysal, kur hedefleri olmadığını söylerken rezervler konusunda da endişe edecek bir durum olmadığını dile getirmişti.

Reuters haber ajansı ise TCMB rezervlerinin endişe verici boyutlara indiğini aktarmıştı.

Kimi işlemcilerin hesaplamaları ise TCMB'nin net rezervlerinin eksiye düştüğünü öne sürüyordu.

Reuters haber ajansı, geçen yıl belli bir dönemde gerçekleşen toplam satış miktarının 100 milyar dolara ulaştığını bildirmişti.

Ekonomi yönetimi kasım ayında değişti

Kasım ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı (TCMB) Murat Uysal, gece yayımlanan bir kararname ile görevden alınmış, Uysal'ın yerine eski maliye bakanı Naci Ağbal getirilmişti.

Bu kararın ardından istifa eden Albayrak'ın bu değişimden memnun olmadığı için görevinden ayrıldığı iddia edilmişti.

Albayrak'ın yerine Lütfi Elvan atandı.

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