Berat Albayrak'ın avukatından açıklama: "Evinde eşi ve çocukları ile zaman geçirmektedir"

Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden kasım ayında istifa eden Berat Albayrak'ın avukatı, muhalefetin son dönemde müvekkili ile ilgili yaptığı açıklamalara yanıt verdi.

Albayrak'ın avukatı Sinan Göktaş, muhalefetin son dönemde dile getirdiği iddialara karşı 500 bin TL'lik bir dava açılacağını aktararak kazanılması takdirinde bu tazminat tutarınının "PKK ile mücadele ederken şehit düşen askerlerin ailelerine" bağışlanacağını belirtti.

CHP son günlerde sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı olan Albayrak'a yönelik "Damat nerede?" sorusunu yöneltiyordu.

Avukatından yapılan açıklamada, "Albayrak görevinden ayrıldığı günden bu yana normal bir Türk ailesinde olduğu gibi evinde eşi ve çocukları ile zaman geçirmektedir" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada aynı zamanda Merkez Bankası rezervlerine yönelik iddialara da cevap verildi:

"Merkez Bankası rezervlerine yönelik işlemler yürürlükteki mevzuata uygun bir şekilde finansal istikrar ve fiyat istikarı hedefleri doğrultusunda ödemeler dengesi ihtiyaçlarına uygun bir şekilde gerçekleştirilmiştir.