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Berat Albayrak’ın istifası kabul edildi

09.11.2020 22:26 | Son Güncelleme

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifasını kabul ettiği duyuruldu.

Berat Albayrak’ın istifası kabul edildi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifasına ilişkin olarak ilk resmi açıklama yapıldı. İletişim Başkanlığı Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız tarafından yapılan değerlendirme sonunda Hazine ve Maliye bakanı Berat Albayrak'ın görevden af talebi kabul edilmiştir" ifadesine yer verdi.

Açıklamada, "Bölgesel ve küresel siyasi krizlere ilave olarak koronavirüs salgını sebebiyle gelişmiş devletlerin dahi ciddi ekonomik sıkıntılar yaşadığı bir dönemde, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın gayretleriyle ülkemiz, bu kritik süreçte olabilecek en az hasarla yoluna devam etmiş, sayın bakanımızın başarıları sayın Cumhurbaşkanımız tarafından takdir edilmiştir" denildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak , Pazar akşamı İnstagram hesabından yaptığı açıklama ile istifa ettiğini duyurmuştu. Albayrak, "Kamuoyunun dikkatine" başlıklı paylaşımında, "Yaklaşık beş yıldır sürdürdüğüm bakanlık görevime sağlık sorunlarım nedeniyle artık devam edememe kararı aldım. Bundan sonraki süreçte artık zamanımı uzun yıllardır zorunluluktan ötürü ihmal ettiğim ve bana desteğini hiçbir zaman esirgemeyen annem, babam, eşim ve çocuklarıma ayıracağım. Çok büyük hedeflerle çıktığımız bu yolculukta gerçekleşecek olan bayrak değişimiyle yeni gelen arkadaşlarımız Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Büyük ve Güçlü Türkiye hedefine her zamankinden daha kararlı ve emin adımlarla devam edeceklerdir. Enerjide olduğu gibi ekonomide de ektiğimiz tohumlar çokta uzak olmayan bir gelecekte koca koca çınarlara dönüşecek ve ülkemizi tam bağımsızlık hedefine ulaştırdığına şahit olacağız inşallah. Bundan en ufak bir şüphem yoktur" ifadelerini kullanmıştı. Albayrak'ın istifasına ilişkin olarak şimdiye dek hükümetten resmi bir açıklama yapılmamıştı.

DW / HT,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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