Berat Albayrak'ın istifası sonrası haber merkezlerinde neler yaşandı?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın pazar akşam saatlerinde Instagram hesabından duyurduğu istifanın ardından süren belirsizlik ve bu gelişmenin Türk basınının büyük çoğunluğunda uzunca bir süre yer almaması, sosyal medyada tepki çekti. Instagram paylaşımının üzerinden neredeyse 24 saat geçmesine rağmen Bakan Albayrak, kameraların önüne çıkarak bir açıklama yapmadı. Sadece Albayrak değil, istifasını sunduğu Cumhurbaşkanı veya başka bir yetkiliden de resmi açıklama gelmedi. AKP Sözcüsü Ömer Çelik, pazartesi yapılan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sonrası düzenlediği basın toplantısında, Albayrak'ın istifasıyla ilgili soruya "Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde göreve getirme, görevden alma, istifayı kabul edip etmeme Cumhurbaşkanlığı makamının takdirindedir. Sayın Cumhurbaşkanı kendi takdirini uygun gördüğü şekliyle kamuoyuyla paylaşacaktır" açıklaması yapmakla yetindi. Türkiye'nin Hazine ve Maliye Bakanı'nın istifa ettiği biliniyor ancak kabul edilip edilmediği; edilirse yerine kimin geçeceğine dair bir bilgi yok.

Ve tüm bu gelişmeler Türkiye'nin en fazla izlenen haber kanallarında da, en fazla okunan gazetelerin internet sitelerinde de yer almadı. Peki bunun sebebi neydi? https://www.instagram.com/p/CHVfjEnL4mL/?utm\_source=ig\_embed Öncelikle Berat Albayrak'ın Instagram'daki açıklamayla aynı anda Twitter hesabındaki tüm paylaşımlarının silinmesi ve açıklamasının da birçok yazım hatası içermesi, hesabının ele geçirilmiş olabileceği şüphesini doğurdu. Bu sebeple gazeteciler önce açıklanmanın doğru olup olmadığından emin olmaya çalıştı. BBC Türkçe'nin önde gelen haber merkezlerinden aldığı bilgiye göre gazeteciler, üzerinden yaklaşık yarım saat geçtikten sonra Bakanlık'taki ya da AKP içindeki kaynaklarından haberi doğrulattı. Ancak haber merkezlerinden gelen bilgiler, istifa açıklaması Bakan'dan gelmiş olmasına ve Bakanlık yetkililerince doğrulanmasına rağmen haberi yayımlayabilmek için öncelikle Cumhurbaşkanlığı'na istifanın doğruluğunu ve kabul edilip edilmeyeceğini sordu. Zira 12 Nisan'da yine sosyal medya üzerinden istifa ettiğini açıklayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasıyla ilgili yaklaşık bir buçuk saat sonra Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan açıklama gelmiş; istifanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmediği belirtilmişti.

Ancak Soylu'nun istifa açıklaması bu bir buçuk saatlik süre içinde tüm haber kanallarında yer almıştı. BBC Türkçe, Pazar akşamı yabancı yayın organlarıyla eş zamanlı olarak haberi Bakanlık kaynaklarından doğrulattı ve yayımladı. BBC Türkçe'nin edindiği bilgiye göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Berat Albayrak'a yakın ve hatta sosyal medyadaki açıklamanın yazılmasına da katkıda bulunan bir yetkili, Türkiye'de kısa süre öncesine kadar "ana akım medya" olarak adlandırılan televizyon kanalları ve gazetelere de istifayı teyit etti. Yetkiliyle konuşan basın mensupları, istifanın kabul edilmeme ihtimali olup olmadığını sorduğunda, "istifadan geri dönüş olmadığı" yanıtını aldılar. Ancak hem gazeteciler hem de kamu yayın organları, Cumhurbaşkanlığı'ndan gelecek yanıtı beklemeyi tercih etti. Öyle ki; Berat Albayrak'ın ağabeyi Serhat Albayrak'ın Yönetim Kurulu Başkan Vekili olduğu Turkuvaz Medya'ya bağlı yayın kuruluşlarında da istifa haberi yer almadı. İstifa haberini yayımlayanlar ise AKP hükümetlerine muhalif yayınlarıyla bilinen Halk TV, Tele1, KRT ve FOX TV oldu. Haberin verilmesinin ardından bu kanallardaki tartışma programlarında da konu ele alındı.