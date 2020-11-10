Berat Albayrak'ın istifasıyla döviz rezervleri neden gündeme geldi, bundan sonrası için ne bekleniyor?

Financial Times gazetesi de, Albayrak yönetimi altında Türk Lirası'nın gördüğü sert değer kaybını engellemek için piyasaya yüklü miktarlarda dolar satışı yapıldığını ve bunun sonucunda da döviz rezervlerinde ciddi bir erime görüldüğünü belirtti.

Albayrak'ın yanı sıra hafta sonunda yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın yerine eski Maliye Bakanı Naci Ağbal atandı.

Analistler ve stratejistler, ekonomi yönetimindeki değişikliklerin ardından yapısal reformların yeniden gündeme gelmesi ve rezervler konusunda politika değişikliğine gidilmesi gerektiğini belirtiyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifasının ardından Türk Lirası, yüzde 6'ya yakın değer kazanırken, piyasa oyuncuları ve analistler, döviz rezervlerinde görülen erimenin bundan sonraki dönemde öncelikle ele alınması gereken konular arasında olduğunu söylüyor.

Net rezerv ise kısaca Merkez Bankası'nın döviz yükümlülükleri ve kendisinde emaneten duran dövizler çıkartıldığında elinde kalan, kullanabileceği miktar anlamına geliyor.

TCMB'nin internet sitesinde döviz rezervlerinin seviyesi, özellikle de gelişmekte olan ülke ekonomilerinde "karşılaşılabilecek iç ve dış şokların yarattığı olumsuzlukların giderilmesi, dış borç servisinin düzenli olarak gerçekleştirilmesi ve uluslararası finans çevreleri ile piyasalarda, ülkeye duyulan güvenin artması" açısından büyük önem taşıdığı belirtiliyor.

Türkiye'de altın ve döviz rezervlerini saklamak ve yönetmekle yükümlü olan kurum Merkez Bankası.

Ancak ekonomistler ve piyasa uzmanları, swap işlemleri çıkartıldığında net rezervlerin ekside olduğunu ifade ediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) son açıkladığı verilere göre, 30 Ekim'de sona eren hafta net uluslararası rezerv miktarı 18,93 milyar dolara geriledi.

Türkiye'nin sahip olduğu rezervlerin durumu bir süredir piyasalarda kaygı yaratan unsurlar arasında yer alıyordu.

Net döviz rezervinde son durum ne?

Analistler, Türkiye'nin net döviz rezervinin eksiye düştüğünü hesaplıyor.

Ekonomist Mahfi Eğilmez, ekim sonunda kendi blogunda yayımladığı bir tabloda, swaplar hariç net döviz rezervinin eylül ayında 39,6 milyar dolar ekside olduğunu belirtti.

Eğilmez'in TCMB verilerine dayanarak hazırladığı tabloda, net rezervler Eylül 2019'da 20,6 milyar dolar artıda görünüyor.

Londra merkezli BlueBay varlık yönetimi şirketi gelişen piyasalar stratejisti Tim Ash ise net rezervleri tam olarak hesaplamanın zor olduğunu ancak şu an itibarıyla Türkiye'nin net rezervlerinin yaklaşık 50 milyar dolar eksiye düşmüş olabileceğini söyledi.

Ash, hiçbir merkez bankasının piyasa tarafından borç ödeyebilme gücünün ve kredi verilebilirliğinin sorgulanmasını istemeyeceğini, bunun da bir risk unsuru olarak o ülkenin para birimi ve varlıklarını olumsuz etkileyebileceğini söyledi.

BBC Türkçe'ye konuşan Ash, "(Yeni yönetimin), elinde olmayan rezervleri kur seviyesini korumak için harcamayı bırakması ve yüksek enflasyon risklerinin karşısında elinde lira olanların kazanç elde etmesini sağlamak için politika faizlerini artırması gerekiyor" dedi.