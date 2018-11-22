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Berat Albayrak'tan enflansyon açıklaması 

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2018 21:25 | Son Güncelleme

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, enflasyonla mücadeleye ilişkin "Kasım ayı itibariyle enflansyon ve fiyatlama davranışlarında aşağı yönlü trendi göreceğiz" dedi.

Nursima ÖZONUR/ ANKARA,(DHA)- HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, enflasyonla mücadeleye ilişkin "Kasım ayı itibariyle enflansyon ve fiyatlama davranışlarında aşağı yönlü trendi göreceğiz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Bakan Albayrak, enflasyonla mücadeleye ilişkin olarak, "Önümüzdeki ay, sahada görüyoruz enerji fiyatları düşüyor, motorin fiyatları bu akşam 11 kuruş daha düşüyor. Kasım ayı itibariyle enflansyon ve fiyatlama davranışlarında aşağı yönlü trendi göreceğiz. Bugün devletin kasası da, gelir gider dengesi düzeyi de tarihte olmadığı kadar güçlü. Türkiye'nin ekonomik dönüşüm yolculuğunda 2018 yılı; uyguladığı,ortaya koyduğu reflekslerle çok tarihi bir yıl olarak tarihe geçecek" dedi.

"DÜZENİN BOZULMAMASI İÇİN GEREĞİNİ YAPACAĞIZ"
Bakan Berat Albayrak, artan soğan fiyatları ve stokçuluk konusuna ilişkin de, "Eğer soğan 2,5 TL'den satılırken 5 TL'ye çıkıyorsa, birileri bu manipülasyonu halkın ekmeği ile oynayarak yapıyorsa, devlet olarak biz, düzenin bozulmaması için gereğini yapacağız" diye konuştu.

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