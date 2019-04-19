Bursa, Çanakkale, Eskişehir ve Yalova'da Berat Kandili idrak edildi.

Bursa'da vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği tarihi Ulucami'deki kandil programında kaside ve ilahiler okundu.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin gerçekleştiği programda şehitler için dua edildi.

- Yalova

Yalova'da Merkez Camisi'nde Berat Kandili idrak edildi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin gerçekleştiği kandil programında ilahiler okundu.

Camiyi dolduran vatandaşlar ellerini semaya açarak dua etti.

Yatsı namazının ardından camiden çıkan cemaate İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince süt ikramında bulunuldu.

- Eskişehir

Eskişehir'de vatandaşlar, Berat Kandili dolayısıyla başta Kurşunlu Külliyesi, Reşadiye Camisi ve İlahiyat Camisi olmak üzere kentteki birçok camiyi doldurdu.

Kentteki camilerde düzenlenen programlarda Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Cami çıkışlarında cemaate gül suyu ve lokumun yanı sıra İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince süt ikramı yapıldı.

- Çanakkale

Çanakkale'de Berat Kandili dolayısıyla vatandaşlar camilerdeki programlara ilgi gösterdi.