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Berat Kandili

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 22:22 | Son Güncelleme

Bursa, Çanakkale, Eskişehir ve Yalova'da Berat Kandili idrak edildi

Bursa, Çanakkale, Eskişehir ve Yalova'da Berat Kandili idrak edildi.

Bursa'da vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği tarihi Ulucami'deki kandil programında kaside ve ilahiler okundu.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin gerçekleştiği programda şehitler için dua edildi.

- Yalova

Yalova'da Merkez Camisi'nde Berat Kandili idrak edildi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin gerçekleştiği kandil programında ilahiler okundu.

Camiyi dolduran vatandaşlar ellerini semaya açarak dua etti.

Yatsı namazının ardından camiden çıkan cemaate İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince süt ikramında bulunuldu.

- Eskişehir

Eskişehir'de vatandaşlar, Berat Kandili dolayısıyla başta Kurşunlu Külliyesi, Reşadiye Camisi ve İlahiyat Camisi olmak üzere kentteki birçok camiyi doldurdu.

Kentteki camilerde düzenlenen programlarda Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Cami çıkışlarında cemaate gül suyu ve lokumun yanı sıra İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince süt ikramı yapıldı.

- Çanakkale

Çanakkale'de Berat Kandili dolayısıyla vatandaşlar camilerdeki programlara ilgi gösterdi.

Kent merkezi ve ilçelerdeki çok sayıda camide kandil dolayısıyla program düzenlendi. Vatandaşlar dua okuyup eşlik etti.

Programlara katılanlara cami çıkışında pilav, lokum ve gül suyu ikram edildi.

- Bilecik

Bilecik'teki merkez Şerifpaşa Camisi'nde de vatandaşlar kandil programına yoğun ilgi gösterdi.

İl Müftüsü Necati Akkuş'un da katıldığı programda ilahiler okundu, dualar edildi.

Kentteki Kayıboyu ve Şeyh Edebali camilerinde de kandil programlarına yoğun katılım gösterildi.

- Kütahya

Kütahya’da vatandaşlar, ramazanın habercisi kabul edilen Berat Kandili münasebetiyle camilere akın etti.

Kentteki camileri dolduranlar namaz kılıp Kur’an-ı Kerim okuyarak dua etti.

Laleli Camisi’nde düzenlenen programda Kütahya Evliya Çelebi Anadolu İmam Hatip Lisesi Musiki Korosu, Kur’an-ı Kerim okuyup ilahiler söyledi.

Program sonrası ikramlarda bulunuldu.

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Anahtar Kelimeler:
Berat Kandili Çanakkale Yalova

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