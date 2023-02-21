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Berat Kandili 2023 ne zaman? Berat Kandili hangi tarihte idrak edilecek? İşte Diyanet takvimi...

21.02.2023 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üç ayların ikincisi olan Şaban ayına girmemiz ile birlikte Ramazan ayı için de geri sayımda başladı. Ramazan ayının habercisi olarak kabul edilen Şaban ayının içerisinde yer alan Berat Kandili'nin ne zaman idrak edileceği ise merak ediliyor. Peki, Berat Kandili 2023 ne zaman? Berat Kandili hangi tarihte idrak edilecek? İşte Diyanet takvimi...

Berat Kandili 2023 ne zaman? Berat Kandili hangi tarihte idrak edilecek? İşte Diyanet takvimi...

Şaban ayının 15'nci gecesinde idrak edilecek olan Berat Kandili hakkında araştırmalar hız kazandı. Aslı “Berâet”tir. Berat sözlükte; “bir zorluktan kurtulmak ve beri olmak” demektir. Bu gecede, bir yıl içinde olacak bütün işler hükme bağlanıp ifası için Cenab-ı Hak tarafından meleklere verilir. Peki, Berat Kandili 2023 ne zaman? Berat Kandili hangi tarihte idrak edilecek? İşte konu hakkında ayrıntılı bilgiler...

BERAT KANDİLİ 2023 NE ZAMAN?

Diyanet tarafından yayınlanan takvime göre bu yıl, Berat Kandili 6 Mart tarihinde idrak edilecek.

Mübarek üç ayların ikinci ayı olan Şaban ayı içerisinde idrak edilecek olan Berat Kandili Pazartesi gününe denk gelecek.

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BERAT KANDİLİ NEDİR?

Berat Kandili (gecesi) Şaban ayının onbeşinci gecesidir. Aslı “Berâet”tir. Berat sözlükte; “bir zorluktan kurtulmak ve beri olmak” demektir. Ayrıca bu geceye “Leyle-i Mübâreke” denir, bereketli bir gece. “Leyle-i Berâe” denir. “Leyle-i sâk” vesîka gecesi denir. “Leyle-i rahme” ve rahmet gecesi denir.

Bu gecede, bir yıl içinde olacak bütün işler hükme bağlanıp ifası için Cenab-ı Hak tarafından meleklere verilir. Gecesini ibadet ve dua ile gündüzünü oruçlu geçirmek faziletlidir.

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2023 DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ!

23 Ocak 2023 Pazartesi Üç Ayların Başlangıcı

26 Ocak 2023 Perşembe Regaib Kandili

17 Şubat 2023 Cuma Mirac Kandili

06 Mart 2023 Pazartesi Berat Kandili

23 Mart 2023 Perşembe Ramazan Başlangıcı

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