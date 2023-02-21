Berat Kandili 2023 ne zaman? Berat Kandili hangi tarihte idrak edilecek? İşte Diyanet takvimi...

Şaban ayının 15'nci gecesinde idrak edilecek olan Berat Kandili hakkında araştırmalar hız kazandı. Aslı “Berâet”tir. Berat sözlükte; “bir zorluktan kurtulmak ve beri olmak” demektir. Bu gecede, bir yıl içinde olacak bütün işler hükme bağlanıp ifası için Cenab-ı Hak tarafından meleklere verilir. Peki, Berat Kandili 2023 ne zaman? Berat Kandili hangi tarihte idrak edilecek? İşte konu hakkında ayrıntılı bilgiler...
Diyanet tarafından yayınlanan takvime göre bu yıl, Berat Kandili 6 Mart tarihinde idrak edilecek.
Mübarek üç ayların ikinci ayı olan Şaban ayı içerisinde idrak edilecek olan Berat Kandili Pazartesi gününe denk gelecek.
Berat Kandili (gecesi) Şaban ayının onbeşinci gecesidir. Aslı “Berâet”tir. Berat sözlükte; “bir zorluktan kurtulmak ve beri olmak” demektir. Ayrıca bu geceye “Leyle-i Mübâreke” denir, bereketli bir gece. “Leyle-i Berâe” denir. “Leyle-i sâk” vesîka gecesi denir. “Leyle-i rahme” ve rahmet gecesi denir.
Bu gecede, bir yıl içinde olacak bütün işler hükme bağlanıp ifası için Cenab-ı Hak tarafından meleklere verilir. Gecesini ibadet ve dua ile gündüzünü oruçlu geçirmek faziletlidir.
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