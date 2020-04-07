Berat Kandili ibadetleri: Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekattir?

Koronavirüs salgını nedeniyerle bu yıl nafile namazları evde kılınacak. Bilindiği gibi BErat kandili vediğer kandillerde nafile namazları kılınmaktadır. Tesbih namazı da bunlardan biridir. Nafile namazların kılınması zorunlu değildir. Farz ve vacib olan namazların dışında kandil gibi belli günlerde içten geldiği için kılınır. Tesbih namazı da genellikle kandillerde ve özellikle de Kadir gecesinde kılınır.

TESBİH NAMASI NASIL KILINIR?

Dört rekat olmasına rağmen uzun kılınan ve kişinin tek başına kıldığı bir nafile namazıdır. Allah rızası için niyet edilerek namaza başlanır. Sübhâneke’den sonra 15 kere "Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber" denir. Ardından eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha tesbih edilir yani ‘Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber’ denilir.

Bu tesbih, rükûya geçilince 10 kere, rükûdan doğrulunca 10 kere, ilk secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede de 10 kere söylenir. Böylece her rek‘atta 75 tesbih gerçekleştirilmiş olur. İkinci rek‘ata kalkılınca yine 15 kere tesbih okunur, ardından geri kalan kısım ilk rekatta olduğu gibi aynı şekilde yinelenir ve böylece 4 rek‘at sonunda toplam üç yüz tesbih edilmiş olur.