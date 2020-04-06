Berat Kandili mesajları 2020: Orijinal ve resimli Berat Kandili mesajları

Üç aylarda Ramazan ve kandiller idrak edilir. Bu iç aylar ise bu sene oldukça zor geçiyor. Koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler, ekonomik sıkıntılar, sosyal mesafe vb. canımız biraz sıkkın. Bu zor zamanlarda kandil gibi mübarek gecelerde sıkıntıları paylaşmak önemli. Eve kapandınız için görüşemediğiniz yakınlarınız, aileniz, dostlarınız sevdikleriniz için resimli Berat Kandili mesajları derlemesi ile birlikte orijinal Berat Kandili mesajları hazırladık... ÖZGÜN BERAT KANDİLİ MESAJLARI Bu gece Cenab-ı Hakk'ın kulları için af dileme ve tevbe gecesidir. Berat kandilinde duaların kabul olsun, kandilin mübarek olsun. Bahar ayına denk gelen bu Berat Kandili gecesinde gönlünüzde çiçekler açsın, ibadetin huzuru kalbinizi doldursun. Berat Kandiliniz kutlu olsun. Berat kandilinde dualarınız kabul olsun, kötülükler, şerler gönlünüzden uzak dursun, melekler baş ucunuzda oldun. Dualarımız siz ve sevdiklerinizle... Berat kandiliniz mübarek olsun. Kandillerin ışığı gönlünüzü aydınlatsın, Allah sevgisi kalbinizi doldursun, Berat kandiliniz mübarek olsun.

Cenab-ı Hakk'ın aşkıyla yan sen de bir kandil gibi, yan ki arın günahlarından, fazilet yoluna dön. Berat kandilin mübarek olsun. Kandiller yansın, gök kubbe aydınlansın, ezanlar yankılansın, dualarımız kabul olsun. Berat kandiliniz kutlu olsun. Berat kandili rahmet ve mağfiret zamanıdır. Bu mübarek gecede dualarınız kabul günahlarınız affolsun. Berat kendiliniz kutlu olsun. Siz de bu kandil mesajını yakınlarınızla paylaşın. Allah'ın rahmeti sizin, ailenizin ve sevdiklerinizin üzerinde daim olsun. Berat kandilinde günahlarınız affolsun. Üç ayların geldi, kandiller yandı. Bu mübarek günde ellerini göğe aç, tevbe et, gaflete düşmemek için Hakk'a dua et. Şaban'ın ortasındayız, Ramazan'a 15 kaldı... Bu Berat kandili akşamında şerefelerin ve kandillerin ışığı gönlünüzü hoş etsin. Size ve ailenize mutluluklar... Kandiliniz mübarek olsun. Ramazan-ı şerifin habercisi Berat kandili geldi. Bugün günahların için tevbe et Cenbah-Hakk'a hamdet. Berat kandilin mübarek olsun. Vatanımızın şu zor günlerinde kandiller geleceği aydınlatsın, kandilin bereketi ülkemizin ve hepimizin üstünde olsun. Berat kandiliniz mübarek olsun.

Berat temize çıkmak demektir. Gel bu mübarek gecede kalpten bir tevbe et günahların için af dile. Berat kandiliniz kutlu ve mübarek olsun. Bu gece tevbe alma vaktidir, Ramazan-ı şerif öncesi tevbe et dualarla, kendinin ve sevdiklerinin günahları affolsun. Berat kandilin mübarek olsun. Avuçlar açılsın, dualar semaya yükselsin, bu mübarek Berat kandili gecesi günahlarınız affolsun. Ramazan'ın habercisi bu mübarek Berat kandili gecesinde günahlarınız affolsun. Nice kandiller siz ve ailenizin yolunu aydınlatsın. Berat kandiliniz kutlu olsun. Allah'ın sevgisine, rahmetine ve affına mazhar olmak için bu mübarek Berat Kandilinde gönlünü ve ellerini göğe aç dualarla tevbe et. Berat Kandilin mübarek olsun. Berat kandili gönlünü aydınlatsın, nice kandillerde huzur ve mutluluklar dileğiyle... Umudunuz kaybolmasın, yarınlarınız kararmasın, kandiller aydınlatsın geleceğinizi, Berat kandili gönlünüzü hafifletsin. Amin. Berat Kandiliniz kutlu olsun. Berat kandiliniz kutlu olsun, rabbimiz sağlık, esenlik, mutluluk bahşetsin. Nice kandillere...