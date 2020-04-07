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  4. Berat Kandili mesajları: Kandilde sıhhat ve sağlık dileklerinizi paylaşın!

Berat Kandili mesajları: Kandilde sıhhat ve sağlık dileklerinizi paylaşın!

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2020 10:51 | Son Güncelleme

2020 yılının Berat Kandili vakti geldi. Bu sene Berat Kandili, koronavirüs salgını nedeniyle zor şartlarda geçiyor. Kandilde yakınlarımızla görüşemeyeceğiz, bunun yerine telefondan ve internetten konuşup mesajlaşacağız. Yani özellikle de bu sefer dualarınızı, sağlık ve esenlik dileklerinizi güzel Berat Kandili mesajları ile paylaşabilirsiniz.

Berat Kandili mesajları: Kandilde sıhhat ve sağlık dileklerinizi paylaşın!

Mübarek Berat Kandili zamanı geldi. Bu akşam, Hz. Muhammed’in (s.a.v) önemine özellikle değindiği Berat Kandili idrak edilecek. Türkiye’de kandillerde mesaj paylaşımı artık bir gelenek haline geldi. Koronavirüs nedeniyle yakınlarımızla yüz yüze görüşmediğimiz şu dönemde kandil mesajları daha da anlam kazandı. İşte dostlarınıza, ailenize, sevdiklerinize sağlıklı ve esenlikli bir hayat dileyebileceğiniz Berat Kandili mesajları...

SAĞLIK VE ESENLİK İÇİN BERAT KANDİLİ MESAJLARI

Allah’ın Rahmeti, bereketi sizinle olsun, kandiliniz kutlu olsun. Sağlıklı günler dileğiyle...

Kabriniz nur dolsun, makamınız firdevs, dualarınız kabul olsun. Berat kandiliniz kutlu olsun. Sağlıklı günler dileğiyle...

Bir anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle. Kandiliniz mübarek olsun. Sıhhat ve esenlikler dileğiyle...

Kurtuluş beratının verildiği bu gecede dualarınız kabul olsun. Berat Kandiliniz hayırlı olsun. Sıhhat ve esenlikler dileğiyle...

Sema kapıları sonuna kadar açılsın, rahmet sağanak sağanak yağsın. Dualarınız kabul, kandiliniz mübarek olsun… Sağlıklı günler dileğiyle... Sıhhat ve esenlikler dileğiyle...

Mübarek Berat Kandili'nde Cenab-ı Hakk, af dileyen müminleri bağışlasın. Hayırlı kandiller

Tüm dualarınızın kabul olması dileğiyle. Berat Kandiliniz kutlu olsun…

Affımıza vesile olması dileklerimle Berat kandilinizi tebrik ederim. İyi kandiller… Sağlıklı günler dileğiyle...

Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara karışsın aminler,mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler.... Berat Kandiliniz Mübarek Olsun... Sağlıklı günler dileğiyle...

Ellerin semaya, dillerin duaya, gönüllerin Mevla’ya yöneldiği bu mübarek Berat Kandili geceni kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim. Sıhhat ve esenlikler dileğiyle...

Bu gece Berat gecesi. Dua edelim. Yürekler bir atsın bu gece, günahlarımız affolsun. Kandiliniz mübarek olsun. Sıhhat ve esenlikler dileğiyle...

Göğe açılan eller, dua eden gönüller, bu hayırlı gecede Mevla'yı bulsun. Berat kandiliniz mübarek olsun.

Mevlam kalbinizden geçen her ne ise onu bu hayırlı gecede olur kılsın. İyi kandiller... Herkese koronavirüssüz sağlıklı günler bahşedilmesi dileğiyle...

Mübarek Berat Kandili'nde barış, sevgi, kardeşlik, müminlik yolundan Rabbim bizleri ayırmasın. Kandiliniz kutlu olsun. Herkese koronavirüssüz sağlıklı günler bahşedilmesi dileğiyle...

Bin damla serpilsin yüreğine, bin tatlı mutluluk dolsun günlerine, bin bir hayalin gerçekleri bulsun, her türlü duaların kabul olsun, kandilin mübarek olsun…

Kalpler vardır, sevgiyi yaşatmak için. İnsanlar vardır, dostluğu paylaşmak için. Mübarek günler vardır beraberce kutlamak için. İyi kandiller...

Binlerce çiçek var, ama gül başka. Milyonlarca insan var, ama dost başka. Milyarlarca gün var, ama bugün başka, Beraat Kandiliniz mübarek olsun. Herkese koronavirüssüz sağlıklı günler bahşedilmesi dileğiyle...

Bakiler sevgiler adına nice dilekler vardır. Ölümü bile ayırır saymayan gönüller vardır. Mesafeler araya set çekmişse ne çıkar, dualarda birleşen gönüller vardır. Hayırlı kandiller... Milletimizin koronavirüs illetinden bir an evvel kurtulması dileğiyle...

Mevla çekirdeğe orman gizlemiş, yılanın zehrine derman gizlemiş, tahıl tanesine harman gizlemiş, mübarek gecelere cennet gizlemiş, hayırlı kandiller. Milletimizin koronavirüs illetinden bir an evvel kurtulması dileğiyle...

Bu gecenin feyzi üzerinize rahmeti geçmişinize bereketi evinize nuru ahiretinize sıcaklığı yuvanıza dolsun kandiliniz mübarek olsun... Milletimizin koronavirüs illetinden bir an evvel kurtulması dileğiyle...

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