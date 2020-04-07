Berat Kandili mesajları: Kandilde sıhhat ve sağlık dileklerinizi paylaşın!

Mübarek Berat Kandili zamanı geldi. Bu akşam, Hz. Muhammed’in (s.a.v) önemine özellikle değindiği Berat Kandili idrak edilecek. Türkiye’de kandillerde mesaj paylaşımı artık bir gelenek haline geldi. Koronavirüs nedeniyle yakınlarımızla yüz yüze görüşmediğimiz şu dönemde kandil mesajları daha da anlam kazandı. İşte dostlarınıza, ailenize, sevdiklerinize sağlıklı ve esenlikli bir hayat dileyebileceğiniz Berat Kandili mesajları...

SAĞLIK VE ESENLİK İÇİN BERAT KANDİLİ MESAJLARI

Allah’ın Rahmeti, bereketi sizinle olsun, kandiliniz kutlu olsun. Sağlıklı günler dileğiyle...

Kabriniz nur dolsun, makamınız firdevs, dualarınız kabul olsun. Berat kandiliniz kutlu olsun. Sağlıklı günler dileğiyle...

Bir anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle. Kandiliniz mübarek olsun. Sıhhat ve esenlikler dileğiyle...

Kurtuluş beratının verildiği bu gecede dualarınız kabul olsun. Berat Kandiliniz hayırlı olsun. Sıhhat ve esenlikler dileğiyle...

Sema kapıları sonuna kadar açılsın, rahmet sağanak sağanak yağsın. Dualarınız kabul, kandiliniz mübarek olsun… Sağlıklı günler dileğiyle... Sıhhat ve esenlikler dileğiyle...