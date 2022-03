Berat Kandili namazı nasıl kılınır? Berat gecesi namazı nasıl niyet edilir? Berat Kandili namazı nasıl ve ne zaman kılınır?

Berat Kandili için hazırlıklar son sürat devam ediyor. Berat Kandilini en iyi şekilde geçirmek isteyenler, kandil günü hangi ibadetler yapılır araştırmaya başladı. Berat Kandili gecesi yapılacak ibadetlerin başında kuşkusuz namaz gelmektedir. Bu bakımdan 100 rekatlık Berat Kandili namazı araştırmaları da kandil gününe az bir zaman kala sorgulanıyor. Tüm İslam alemi tarafından idrak edilecek olan Berat Kandili namazına dair merak edilen ayrıntıları haberimizde bulabilirsiniz...

BERAT KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR?

Berat Kandili namazına dair pek çok soru sorulmaya başlandı. İşte Berat Kandili namazının kılınışı; İlk önce 100 Rekatlık Namaza "Ya Rabbi,senin rıza-i şerifin için namaza. Beni afv-ı ilahine,feyz-i ilahine mazhar eyle. Kasveti kalpden,dünya ve ahiret sıkıntılarından halas eyleyip, süeda(iyiler) defterine kaydeyle." diyerek niyet edilir. Bu şekilde niyet edemeyenler "hacet namazına,hayır namazına" diye niyet edilebilir.

Her rekatte bir Fatiha 10 ihlası şerif okunur. İki rekatte bir selam verilerek 100 rekata tamamlanır. 100 rekat namazı ara vermeden kılmak şart olmamakla birlikte dinlenerek kılınabilir. 100 Rekatlık namazın vakti, yatsı namazıyla başlayıp, imsak kesilinceye kadar devam eder. Namaza yatsıdan sonra başlanabilir. 100 rekatlık namazda okunan ihlası şerifleri 10 okumak yerine her rekatte 100 defa okuyarak 10 selamda da kılınabilir. Ancak 50 selam ile 100 rekat kılmak daha faziletlidir. Bu namazın kendine has bir özelliği vardır o da yapılan secdelerin çok olmasıdır.

BERAT KANDİLİ NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?

İslam alemi tarafından idrak edilen kandiller ve diğer dini geceler, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verdiği bilgilere göre akşam ezanının okunması ile başladığı için, Berat Kandili'nde kandil namazı kılmak isteyenler, akşam namazı ile birlikte ibadet etmeye başlayabilir. Bu konuda Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan net bir açıklama yoktur. Ancak yatsı namazı ile de ibadetler devam ettirebilir.