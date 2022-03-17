HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Berat Kandili namazı nasıl kılınır? Berat gecesi namazı nasıl niyet edilir? Berat Kandili namazı nasıl ve ne zaman kılınır?

Berat Kandili namazı nasıl kılınır? Berat gecesi namazı nasıl niyet edilir? Berat Kandili namazı nasıl ve ne zaman kılınır?

17.03.2022 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 yılında Berat Kandili 17 Mart Perşembe yani bugün tüm Müslümanlar tarafından idrak edilecek. Kandil günleri bol bol ibadet edilerek geçirilir. Berat Kandili'nde de yapılması gereken bazı ibadetler vardır. Onlardan biri de Berat Kandili namazıdır. Vatandaşlar Berat Kandili namazı nasıl kılır, Berat Kandili ne zaman kılınır şeklinde soru sormaya başladı. İşte haberin detayları!

Berat Kandili namazı nasıl kılınır? Berat gecesi namazı nasıl niyet edilir? Berat Kandili namazı nasıl ve ne zaman kılınır?

Berat Kandili için hazırlıklar son sürat devam ediyor. Berat Kandilini en iyi şekilde geçirmek isteyenler, kandil günü hangi ibadetler yapılır araştırmaya başladı. Berat Kandili gecesi yapılacak ibadetlerin başında kuşkusuz namaz gelmektedir. Bu bakımdan 100 rekatlık Berat Kandili namazı araştırmaları da kandil gününe az bir zaman kala sorgulanıyor. Tüm İslam alemi tarafından idrak edilecek olan Berat Kandili namazına dair merak edilen ayrıntıları haberimizde bulabilirsiniz...

BERAT KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR?

Berat Kandili namazına dair pek çok soru sorulmaya başlandı. İşte Berat Kandili namazının kılınışı; İlk önce 100 Rekatlık Namaza "Ya Rabbi,senin rıza-i şerifin için namaza. Beni afv-ı ilahine,feyz-i ilahine mazhar eyle. Kasveti kalpden,dünya ve ahiret sıkıntılarından halas eyleyip, süeda(iyiler) defterine kaydeyle." diyerek niyet edilir. Bu şekilde niyet edemeyenler "hacet namazına,hayır namazına" diye niyet edilebilir.

Her rekatte bir Fatiha 10 ihlası şerif okunur. İki rekatte bir selam verilerek 100 rekata tamamlanır. 100 rekat namazı ara vermeden kılmak şart olmamakla birlikte dinlenerek kılınabilir. 100 Rekatlık namazın vakti, yatsı namazıyla başlayıp, imsak kesilinceye kadar devam eder. Namaza yatsıdan sonra başlanabilir. 100 rekatlık namazda okunan ihlası şerifleri 10 okumak yerine her rekatte 100 defa okuyarak 10 selamda da kılınabilir. Ancak 50 selam ile 100 rekat kılmak daha faziletlidir. Bu namazın kendine has bir özelliği vardır o da yapılan secdelerin çok olmasıdır.

BERAT KANDİLİ NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?

İslam alemi tarafından idrak edilen kandiller ve diğer dini geceler, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verdiği bilgilere göre akşam ezanının okunması ile başladığı için, Berat Kandili'nde kandil namazı kılmak isteyenler, akşam namazı ile birlikte ibadet etmeye başlayabilir. Bu konuda Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan net bir açıklama yoktur. Ancak yatsı namazı ile de ibadetler devam ettirebilir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kısa, uzun, ayetli sureli kandil mesajlarıKısa, uzun, ayetli sureli kandil mesajları
Erdoğan ile Polonya Cumhurbaşkanı Duda'dan ortak açıklamaErdoğan ile Polonya Cumhurbaşkanı Duda'dan ortak açıklama
Putin canlı yayında açıkladı: Rusya, Ukrayna'yı işgal edecek mi?Putin canlı yayında açıkladı: Rusya, Ukrayna'yı işgal edecek mi?
Anahtar Kelimeler:
Berat kandili
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dengeler değişti! Yatırımcılar Türkiye'ye akın ediyor

Dengeler değişti! Yatırımcılar Türkiye'ye akın ediyor

Benzin ve motorinde yeniden indirim

Benzin ve motorinde yeniden indirim

Türkiye'de bir ilkti! Recep Sert gözaltına alındı

Türkiye'de bir ilkti! Recep Sert gözaltına alındı

Rus askerleri, teslim olan bir sivili böyle öldürdü...

Rus askerleri, teslim olan bir sivili böyle öldürdü...

Lüks otomobille evden kaçan 17 yaşındaki genç kazada öldü! Arkasında bu notu bıraktı

Lüks otomobille evden kaçan 17 yaşındaki genç kazada öldü! Arkasında bu notu bıraktı

Chelsea için serveti gözden çıkardı! İşte teklifi

Chelsea için serveti gözden çıkardı! İşte teklifi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.