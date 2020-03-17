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Berat Kandili ne zaman? 2020'de Berat Kandili hangi güne denk geliyor?

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2020 17:15 | Son Güncelleme

Üç ayların içinde olduğumuz şu dönemde sırada Regaip Kandili'nden sonra sırada Miraç ve Berat kandilleri var. Peki Berat Kandili ne zaman? 2020'de Berat Kandili hangi güne denk geliyor ki Berat Kandili orucu ne zaman tutulacak?

Berat Kandili ne zaman? 2020'de Berat Kandili hangi güne denk geliyor?

2020 yılının Berat Kandili yaklaşıyor. Üç aylara girip Regaip Kandili’nin idrak edilmesi ile şimdi sıradaki kandillerin hangi gün olduğu merak ediliyor. Bilindiği gibi Regaip’den sonra Miraç ardından da Berat Kandili geliyor. Peki Berat Kandili ne zaman? İşte kandil ile ilgili detaylar ve kandil orucunun tutulması ile ilgili detaylar...

BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

Hicri takvime göre Şaban ayının 15. gecesine denk gelen Berat Kandili bu yıl miladi takvime göre Berat Kandili 7 Nisan Salı günü idrak edilecek.

BERAT KANDİLİ ORUCU HANGİ GÜN TUTULUR?

Kandil günleri yapılan ibadetlerden biri de oruç tutmaktır. Ancak kandil orucunun tutulacağı zamanla ilgili kafalarda karışıklık olabiliyor. Peki Berat Kandili orucunu hangi gün tutmak gerekir?

Bugünü oruç tutarak geçirmek isteyen Müslümanlar 6 Nisan gecesi niyet edip 7 Nisan gündüzünde oruç tutulabilir. Berat gecesinin gündüzünde oruç tutmak Hak dostları tarafından müstehap olarak görülmüş, tutulursa Allah tarafından mükafatlandırılacağı bildirilmiştir.

Hadiste şöyle buyurmaktadır:
“Şaban ayının 15. gecesi olduğunda o geceyi ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece güneşin batışından fecre kadar (olan sürede) dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve ‘Tövbe eden yok mu, tövbesini kabul edeyim! Rızık isteyen yok mu, rızık vereyim! Şifa isteyen yok mu, şifa vereyim!.. Başka isteği olan yok mu, ona da istediğini vereyim” der. (İbn Mace, İkâmetü’s-Salât, 191 ( I, 444) Hadis No:1388.)

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