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Berat Kandili ne zaman? 2022 Berat Kandili hangi güne denk geliyor?

05.03.2022 00:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Regaip ve Miraç kandilinin ardından İslam aleminin gözleri Berat kandiline çevrildi. Mübarek üç ayların ikinci ayı olan Şaban ayının başlangıcıyla Berat kandilinin de hangi güne denk geldiği araştırılmaya başlandı. Dini günler takvimi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. İşte Berat kandili tarihi...

Berat Kandili ne zaman? 2022 Berat Kandili hangi güne denk geliyor?

İslam dünyası tarafından kutsal kabul edilen Berat gecesi, Şaban ayının 14. gününü 15. güne bağlayan gece idrak edecek. 16. yüzyılda, Osmanlı İmparatorluğu'nda II. Selim'den itibaren minarelerde kandil yakılmasıyla kandil adını almıştır. Berat, Arapçada ''temize çıkma'' anlamındadır. İşte Berat kandili tarihi...

Berat Kandili ne zaman? 2022 Berat Kandili hangi güne denk geliyor?

BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimine göre Berat Kandili 17 Mart 2022 Perşembe günü idrak edecek.

BERAT KANDİLİ'NİN ANLAMI NEDİR?

Kur’an-I Kerim, Berat gecesinde toplu şekilde indirilmiştir. Allah'ın günahları affettiğine inanılan bu gecede Müslümanlar bol bol dua ve tevbe eder.

Berat Kandili ne zaman? 2022 Berat Kandili hangi güne denk geliyor?

RAMAZAN NE ZAMAN İDRAK EDECEK?

Bu sene 2 Nisan 2022 Cumartesi günü idrak edecek olan Ramazan, 2 Mayıs 2022 Pazartesi günü sona erecek. 3 Mayıs 2022 Salı günü Ramazan Bayramı'nın 2. gününe denk gelecek.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN İDRAK EDECEK?

Kurban Bayramı Arifesi 8 Temmuz 2022 Cuma gününe denk gelecek. Kurban Bayramı'nın 1. günü 9 Temmuz 2022 Cumartesi, 2. günü 10 Temmuz 2022 Pazar, 3. günü 11 Temmuz 2022 Pazartesi ve 4. günü 12 Temmuz 2022 Salı günü idrak edecek.

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Kurban Bayramı Berat kandili Ramazan
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