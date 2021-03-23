Berat kandili ne zaman? Berat kandili hangi gün?

Bundan dolayı da bu geceye berat gecesi adı verilmiştir. Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan dünyaya toptan indirildiği gece olarak bilinen Berat gecesi, için “mübarek gece”, “şabanın ortasındaki gece”, “sak (belge) gecesi” ve “rahmet gecesi” gibi ifadeler kullanılmaktadır…

BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

Berat Kandili 27 Mart 2021’de idrak edilecek.

BERAT KANDİLİ HANGİ GÜN?

Yılın üçüncü kandili cumartesi gününe denk geliyor.

27 Mart: Berat Kandili

17 Ekim: Mevlid Kandili

BERAT KANDİLİ NEDİR?

Berat gecesi, Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan Dünyaya toptan indirildiği gece olarak bilinir. Buna "inzâl" adı verilir. Kadir Gecesi'nde de Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem’e ilk defa ve parça parça indirilmeye başlandı. Buna da "tenzîl" adı verilir.

Berat, Arapça berâe-berâet kelimesinin Türkçeleşmiş halidir. Kur’an’ı Kerim’de “Berae” kökünden 25 kelime bulunmakta olup, bunlardan yalnızca 2 tanesi “Beraet” şeklinde geçer.

Berâet, iki şey arasında ilişki olmaması; kişinin herhangi bir yükümlülükten kurtulması ya da yükümlülüğün bulunmaması anlamına gelir. Istılah olarak berat da Allah’ın affı ve bağışlaması, günah, borç ve cezadan kurtulmak gibi anlamlar taşır.