HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Berat kandili ne zaman? Berat kandili hangi gün?

Berat kandili ne zaman? Berat kandili hangi gün?

23.03.2021 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kur’an-ı Kerim’in indirildiği gece olan berat kandilinde el açıp dua etmek, tövbe etmek, ibadetler yapmak gerekir. Hicri aylardan şaban ayının 15. gecesi olan berat gecesinde Allâh'ın affı ve bağışlamasının çok olacağı müjdelenmiştir…

Berat kandili ne zaman? Berat kandili hangi gün?

Bundan dolayı da bu geceye berat gecesi adı verilmiştir. Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan dünyaya toptan indirildiği gece olarak bilinen Berat gecesi, için “mübarek gece”, “şabanın ortasındaki gece”, “sak (belge) gecesi” ve “rahmet gecesi” gibi ifadeler kullanılmaktadır…

BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

Berat Kandili 27 Mart 2021’de idrak edilecek.

BERAT KANDİLİ HANGİ GÜN?

Yılın üçüncü kandili cumartesi gününe denk geliyor.

27 Mart: Berat Kandili

17 Ekim: Mevlid Kandili

BERAT KANDİLİ NEDİR?

Berat gecesi, Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan Dünyaya toptan indirildiği gece olarak bilinir. Buna "inzâl" adı verilir. Kadir Gecesi'nde de Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem’e ilk defa ve parça parça indirilmeye başlandı. Buna da "tenzîl" adı verilir.

Berat, Arapça berâe-berâet kelimesinin Türkçeleşmiş halidir. Kur’an’ı Kerim’de “Berae” kökünden 25 kelime bulunmakta olup, bunlardan yalnızca 2 tanesi “Beraet” şeklinde geçer.

Berâet, iki şey arasında ilişki olmaması; kişinin herhangi bir yükümlülükten kurtulması ya da yükümlülüğün bulunmaması anlamına gelir. Istılah olarak berat da Allah’ın affı ve bağışlaması, günah, borç ve cezadan kurtulmak gibi anlamlar taşır.

Berat kandili ne zaman? Berat kandili hangi günn

Beratın özünde, günahlardan arınma ve Yüce Allah’ın mağfiret ve rahmetine ulaşma hedefi bulunur. Bu gecede Allâh'ın affı ve bağışlamasının çok olacağı müjdelendiğinden dolayı, bu geceye “Berat Gecesi” adı verilmiştir. Berat gecesi hicri aylardan şaban ayının 15. gecesidir.

Berat Gecesi için Arapça eserlerde “şabanın ortasındaki gece”, “mübarek gece”, “rahmet gecesi” ve “sak (belge) gecesi” manalarına gelen terkipler kullanılmaktadır.

İslam’a göre "berat", temize çıkma, günahlardan arınma, ilahi af ve rahmete nail olma anlamlarına geliyor.

Öte yandan hicretin ikinci yılı şaban ayının 15'inci günü, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem ziyaret için gittiği Beni Seleme yurdundaki mescidde öğle namazının ikinci rekatını kılarken, kıblenin Mescid-i Aksa'dan Mescid-i Haram yönünde değiştiği hakkında ayet indi.

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem ile cemaatin bu sırada yönünü Kabe'ye çevirmesiyle birliğin sembolü olan bu tarihi olay, Berat gecesini değerli kılan başlıca nedenlerden birini oluşturuyor.

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in, Berat Kandili'ne ilişkin şöyle buyurduğu ifade ediliyor:

"Şaban ayının 15'inci gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim' buyurur."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Vaka rekortmeni Samsun’un ‘mavi’ mahallesiVaka rekortmeni Samsun’un ‘mavi’ mahallesi
Yaptığı 'pes' dedirtti! Listesini bitirene kadar devam etmişYaptığı 'pes' dedirtti! Listesini bitirene kadar devam etmiş
Bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldıBakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı
Anahtar Kelimeler:
Berat kandili

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Aşırı alkol aldı, sulama kanalına düşerek sırılsıklam ıslandı

Aşırı alkol aldı, sulama kanalına düşerek sırılsıklam ıslandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İlk uçak indi! Türkiye'ye akın ettiler

İlk uçak indi! Türkiye'ye akın ettiler

Yarını işaret edip böyle duyurdu: Çok özel, ek tedbirler gelecek

Yarını işaret edip böyle duyurdu: Çok özel, ek tedbirler gelecek

Canlı yayında hayrete düşüren olay! Çırılçıplak stüdyoyu bastı

Canlı yayında hayrete düşüren olay! Çırılçıplak stüdyoyu bastı

Diğer Haberler

Endişelendiren tablo! Yoğun bakımda doluluk oranı yüzde 66'yı geçti

Korkutan uyarı geldi! Yüzde 80'i geçerse alarm söz konusu

Yolda yürürken buldular! Gizemli taş merak uyandırdı

Yolda yürürken buldular! Gizemli taş merak uyandırdı

Rahat tavrı 'pes' dedirtti! Alacaklarını tamamlayana kadar devam etmiş

Yaptığı 'pes' dedirtti! Listesini bitirene kadar devam etmiş

Anneler günü ne zaman? Anneler günü bu yıl hangi gün?

Anneler günü ne zaman? Anneler günü bu yıl hangi gün?

Bilim insanlarından sevindiren açıklama! 'Yazı rahat geçireceğiz'

Uzmanlardan sevindiren açıklama! 'Yazı rahat geçireceğiz'

Yolda yürüyen kadın dehşeti yaşadı! Metrelerce yerde sürüklendi

Yolda yürüyen kadın dehşeti yaşadı! Metrelerce yerde sürüklendi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.