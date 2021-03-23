Berat kandili ne zaman? Berat kandili hangi gün?

Bundan dolayı da bu geceye berat gecesi adı verilmiştir. Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan dünyaya toptan indirildiği gece olarak bilinen Berat gecesi, için “mübarek gece”, “şabanın ortasındaki gece”, “sak (belge) gecesi” ve “rahmet gecesi” gibi ifadeler kullanılmaktadır…
Berat Kandili 27 Mart 2021’de idrak edilecek.
Yılın üçüncü kandili cumartesi gününe denk geliyor.
27 Mart: Berat Kandili
17 Ekim: Mevlid Kandili
Berat gecesi, Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan Dünyaya toptan indirildiği gece olarak bilinir. Buna "inzâl" adı verilir. Kadir Gecesi'nde de Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem’e ilk defa ve parça parça indirilmeye başlandı. Buna da "tenzîl" adı verilir.
Berat, Arapça berâe-berâet kelimesinin Türkçeleşmiş halidir. Kur’an’ı Kerim’de “Berae” kökünden 25 kelime bulunmakta olup, bunlardan yalnızca 2 tanesi “Beraet” şeklinde geçer.
Berâet, iki şey arasında ilişki olmaması; kişinin herhangi bir yükümlülükten kurtulması ya da yükümlülüğün bulunmaması anlamına gelir. Istılah olarak berat da Allah’ın affı ve bağışlaması, günah, borç ve cezadan kurtulmak gibi anlamlar taşır.
Beratın özünde, günahlardan arınma ve Yüce Allah’ın mağfiret ve rahmetine ulaşma hedefi bulunur. Bu gecede Allâh'ın affı ve bağışlamasının çok olacağı müjdelendiğinden dolayı, bu geceye “Berat Gecesi” adı verilmiştir. Berat gecesi hicri aylardan şaban ayının 15. gecesidir.
Berat Gecesi için Arapça eserlerde “şabanın ortasındaki gece”, “mübarek gece”, “rahmet gecesi” ve “sak (belge) gecesi” manalarına gelen terkipler kullanılmaktadır.
İslam’a göre "berat", temize çıkma, günahlardan arınma, ilahi af ve rahmete nail olma anlamlarına geliyor.
Öte yandan hicretin ikinci yılı şaban ayının 15'inci günü, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem ziyaret için gittiği Beni Seleme yurdundaki mescidde öğle namazının ikinci rekatını kılarken, kıblenin Mescid-i Aksa'dan Mescid-i Haram yönünde değiştiği hakkında ayet indi.
Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem ile cemaatin bu sırada yönünü Kabe'ye çevirmesiyle birliğin sembolü olan bu tarihi olay, Berat gecesini değerli kılan başlıca nedenlerden birini oluşturuyor.
Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in, Berat Kandili'ne ilişkin şöyle buyurduğu ifade ediliyor:
"Şaban ayının 15'inci gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim' buyurur."