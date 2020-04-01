Berat Kandili ne zaman? Berat Kandili zamanı camide namaz kılınacak mı?

Üç ayların üçüncü kandili için vakit yaklaşıyor. Yazımızda Berat Kandili'nin önemi ile beraber akıllardaki sorulara cevap vermeye çalıştık. Berat Kandili ne zaman ve kandilde camide namaz kılınabilecek mi merak edenler için işte yanıtlar...

BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

Berat Kandili Hicri takvime göre Şaban ayının 14’ündedir. Diyanet’in 2020 dini günler takvimine göre ise miladi olarak Berat Kandili 2020 yılında 7 Nisan Salı gecesi idrak edilecek.

BERAT KANDİLİ ZAMANI CAMİDE NAMAZ KILINABİLECEK Mİ?

Koronavirüs önemleri kapsamında Miraç Kandili'nde toplu namazın önüne geçilmesi için camiler kapalı tutulmuştu. Koronavirüs önemlerinin sıkılışmaya devam ettiği dikkate alınırsa Berat Kandili'nde de camide namaz kılınmasına izin verilmesi beklenmiyor.

BERAT KANDİLİ’NİN ÖNEMİ

Berat kandilinin özünde tevbe vardır. Berat etmek, günah yolundan uzak durmak, şerden uzaklaşmaktır. Tabii berat sadece kötülüklerden uzaklaşmakla olmaz; gönlümüz imanımız temiz olmalı, yüzümüzü iyiliğe dönüp iyilik yolunda adımlar atmamız gerekir.

Diyanet'in Berat kandili mesajlarında da belirttiği gibi Berat Kandili bağışlanma, rahmet ve mağfiret zamanıdır. Nitekim Peygamberimiz Hz. Muhammed (as) kandil gecesi bol ibadet edilmesini ve ertesi gün gündüz de oruç tutulmasını tavsiye etmiştir. Yani Berat kandili tevbe ve niyaz ile değerlendirilmelidir.