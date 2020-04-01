Berat Kandili ne zaman? Berat Kandili zamanı camide namaz kılınacak mı?

Üç ayların üçüncü kandili için vakit yaklaşıyor. Yazımızda Berat Kandili'nin önemi ile beraber akıllardaki sorulara cevap vermeye çalıştık. Berat Kandili ne zaman ve kandilde camide namaz kılınabilecek mi merak edenler için işte yanıtlar...
BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?
Berat Kandili Hicri takvime göre Şaban ayının 14’ündedir. Diyanet’in 2020 dini günler takvimine göre ise miladi olarak Berat Kandili 2020 yılında 7 Nisan Salı gecesi idrak edilecek.
BERAT KANDİLİ ZAMANI CAMİDE NAMAZ KILINABİLECEK Mİ?
Koronavirüs önemleri kapsamında Miraç Kandili'nde toplu namazın önüne geçilmesi için camiler kapalı tutulmuştu. Koronavirüs önemlerinin sıkılışmaya devam ettiği dikkate alınırsa Berat Kandili'nde de camide namaz kılınmasına izin verilmesi beklenmiyor.
BERAT KANDİLİ’NİN ÖNEMİ
Berat kandilinin özünde tevbe vardır. Berat etmek, günah yolundan uzak durmak, şerden uzaklaşmaktır. Tabii berat sadece kötülüklerden uzaklaşmakla olmaz; gönlümüz imanımız temiz olmalı, yüzümüzü iyiliğe dönüp iyilik yolunda adımlar atmamız gerekir.
Diyanet'in Berat kandili mesajlarında da belirttiği gibi Berat Kandili bağışlanma, rahmet ve mağfiret zamanıdır. Nitekim Peygamberimiz Hz. Muhammed (as) kandil gecesi bol ibadet edilmesini ve ertesi gün gündüz de oruç tutulmasını tavsiye etmiştir. Yani Berat kandili tevbe ve niyaz ile değerlendirilmelidir.
BERAT KANDİLİNDE YAPILABİLECEK İBADETLER
- Kur’ân–ı Kerim okunmalı, okuyanlar dinlenmeli.
- Peygamber Efendimiz (sas)’e salât ü selâmlar getirilmeli.
- Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir.
- Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı.
- Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı, kederli yüzler güldürülmeli.
- Kişi kendine ve diğer Mü’min kardeşlerine hattâ isim zikrederek dualar etmeli.
- Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip, sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli.
- O gece ile ilgili âyetler, hadîsler ve bunların yorumları ilgili kitaplardan ferden veya cemaaten okunmalı.
- Kandil gecesinin akşam, yatsı ve sabah namazları cemaatle ve camilerde kılınmalı.
- Vefat etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın ve büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilmeli; iman kardeşliğine ait sadakati yerine getirilmeli.
- Hayattaki manevî büyüklerimizin, anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandilleri şu dönemde yanlarına giderek değil telefon açarak veya üzel kandil mesajları göndererek tebrik edilmeli; duaları istenmeli.
- Bu kandil gecelerinin gündüzlerinde mümkün olduğunca oruç tutulmalı.