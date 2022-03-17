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Berat Kandili nedir? Berat Kandili önemi ve anlamı nedir? Berat Kandili gecesi ne oldu? Berat Kandili bugün mü?

17.03.2022 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Berat Kandilinin önemi ve anlamı pek çok insan tarafından merak ediliyor. Şaban ayının 15. gecesine denk gelen Berat Kandili hakkında araştırmalar hız kazandı. İslam aleminde bazı önemli gün ve geceler vardır. Onlardan biri de Berat Kandili gecesidir. Vatandaşlar Berat Kandili gecesi ne olduğunu ve Berat Kandilinin önemini idrak etmek için bir takım hazırlıklar içine girdi. İşte Berat Kandilinin önemi ve Berat Kandili gecesinde neler olduğuna dair detaylı bilgiler!

Berat Kandili nedir? Berat Kandili önemi ve anlamı nedir? Berat Kandili gecesi ne oldu? Berat Kandili bugün mü?

Kandil günlerinin İslamiyette ayrı bir önemi vardır. Kandil günlerinde kılınan namazlar, tutulan oruçların anlamı büyüktür. 17 Mart Perşembe yani bugün Berat Kandili'dir. Bu gün neler olduğunu, yaşanan hadiseleri vatandaşlar öğrenmek istiyor. Berat Kandilinde Allah'ın affı ve bağışlamasının çok olacağı müjdelenmiştir. Bu yüzden Berat Gecesi ne oldu sorusu Müslümanlar tarafından araştırılıyor. Berat Kandili bu gece idrak edilecek. Kandili ibadetle geçirmek isteyen Müslümanlar "Berat Kandili'nin önemi nedir?" sorusuna cevap arıyor. Berat Kandili önemi ve Berat Kandili gecesi ne olduğuna dair merak edilenleri haberimizden öğrenebilirsiniz...

BERAT KANDİLİ ÖNEMİ NEDİR?

Mübarek kandiller ve benzeri geceler; iman, ibadet ve düşünce hayatımız bakımından kendimizi yenilememiz, geçmişimizi, yaptıklarımızı düşünmemizi, geleceğimizi planlama ve ümitlerimizi taze tutmamızı yarayan önemli günlerden bazılarıdır. 17 Mart Perşembe yani bu gece münasebetiyle, içimizdeki manevi duyguların sesine kulak verip günahlarımıza tövbe etmeli, tüm Müslümanlar ve insanlık için Allah’a dua ve günahlarımızın affı için yalvarmalıyız. Yüce Allah, bu gecede ilahi rahmetini bol bol indirmekte, rızık ve şifa kapılarını sonuna kadar açmaktadır. Berat kandilinin aydınlattığı manevi ortam, bizlere dengeli bir hayat kurma bilinci sağlamakta, kendimizi gözden geçirme ve yenileme imkanı sunmaktadır.

BERAT KANDİLİ GECESİ NE OLDU?

Berat Kandili, Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfüz'dan Dünya semasına toptan indirildiği mübarek gecedir. Buna "inzal" denilmektedir. Kadir Gecesi'nde Hz. Muhammed'e ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da "tenzil" denir.

Hazreti Muhammed'in, Berat Gecesine ilişkin şöyle buyurduğu ifade edilir: "Şaban ayının 15'inci gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim' şeklinde buyurur.

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Oruç Berat kandili
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