Mübarek üç ayların içinde olan Berat Kandili, Ramazan ayını müjdeleyen bir kandil olarak bilinir. İslam dinine inanan insanlar da bu gecede çeşitli ibadetleri yerine getirmek ister. Bu nedenle Berat Kandili hakkında bilgi almak için araştırmalar yapılmaya başlanır. Siz de "Berat Kandili nedir? Berat Kandili önemi ve fazileti neler?" gibi sorulara cevap bulmak istiyorsanız sizin için derlediğimiz yazımızı inceleyebilirsiniz. Berat Kandili Nedir? Berat Kandili Ramazan ayını müjdeleyen, bu ayın geldiğini haber veren mübarek bir gecedir. Günahlardan arınma, suçtan, cezadan, borçlardan arınma gibi bir maneviyata sahiptir. Bu gece diğer kandiller gibi, Allah'tan af dileme gecesidir. Günahlar için Allah'a yalvarma, öfkeden, kinden, intikamdan kurtulma gecesidir. Berat Ne Demek? Berat kelimesi "Beraat" kelimesinden türemiştir. Bu kelime; berat etmek, aklanmak, günahlardan, suçlardan arınmak anlamında kullanılmaktadır. Berat Gecesi Ne Olmuştur? Berat gecesinde Kur'an-ı Kerim Levh-i Mahfus'dan dünya semasına tamamen indirilmiştir. Bu geceyi izleyen Kadir Gecesinde de Kur'an-ı Kerim, parça parça indirilmeye başlanmıştır.

Berat Kandili Fazileti Nedir? Berat gecesinde amel defteri yazılır. O yıl içinde doğacak ve ölecek olan canlılar bir bir özel bir deftere işlenir. Her şey temize çekilir. Af dileyenler için affedilme gecesidir. Bu gece herkesin amelleri, yaptığı ibadetler, işlediği davranışlar Allah'a bildirilir. Berat kandili önemi bu nedenle oldukça fazladır. Berat Kandili Ne Zaman? Berat Kandili Şaban ayına denk gelen bir kandildir. Hicri takvim, miladi takvime göre her yıl 10 gün geri geldiği için Bert Kandilinin de tam tarihi her yıl değişmektedir. Berat Kandili, 2020 yılında 7 Nisan'da eda edilmişti. 2021 yılında ise, 27 Mart tarihine denk geliyor. Berat Kandili İbadetleri Nelerdir? Berat Kandili ile ilgili ayetler, bu geceyi boş geçirmememiz gerektiğini söylüyor. Bu ayetlere göre Berat Kandilinde yapılacak pek çok ibadeti sıralayabiliyoruz. Bunlar; İstiğfar etmek,

Bol bol salavat getirmek,

Fatiha suresini okumak,

Ayetel Kürsi okumak,

Tevbe suresinin son 2 ayetini besmele çekerek okumak,

14 kez Yasin Yasin diye tekrarladıktan sonra Yasin-i Şerif okumak,

İhlas, Felak ve Nas surelerini okumak,

14 kez salavat çekmek ve arkasından dua etmek,

Berat duası okumak, 100 rekat berat namazı kılmak, Bol bol dua etmek, Gündüzünde oruç tutmak gibi ibadetlerdir. Berat Kandili Tesbihleri Nelerdir? Sübhanallah, Elhamdulillah, Allahü Ekber

La ilahe illallah

Sübhanallahi Vel hamdu lillahi

La havle ve la kuvvete

Hasbinallahi ve nimel vekil tesbihleri bol bol çekilir. Berat Kandili Duası Nedir? Berat Kandili hikmeti bol olan bir kandildir. O nedenle alimlere göre, bu gecede bol bol dua edilmelidir. Berat Kandili gecesi okunacak dualar arasında Berat duası da vardır. Berat duasının Arapça yazılışı ve Türkçe anlamına aşağıdan ulaşabilirsiniz. https://www.milliyet.com.tr/gundem/berat-kandilinde-nasil-ibadet-edilir-berat-kandilinde-hangi-dualar-okunur-6183126#:~:text=Berat%20Kandili%20Duas%C4%B1,-%22Bismill%C3%A2hirrahmanirrahim.&text=E%C3%BBzu%20bi%2Dafvike%20min%20ik%C3%A2bike,ente%20kem%C3%A2%20esneyte%20al%C3%A2%20nefsike.%22 Berat Kandili Kaç Rekat Namaz Kılınır? Berat Kandilinde 100 rekat namaz kılınır. Bu namaza hayır namazı da denir. Bu namaz öyle faziletlidir ki, o sene bu namazı kılan kişi ölürse şehitlik mertebesine ulaşır. Berat namazına "Ya Rabbi niyet ettim rıza-yı şerifin için namaza. Beni afv-ı ilahine, feyz-i ilahine mazha eyle. Kasvet-i kalpten, dünya ve ahiret sıkıntılarından halas eyleyip şüheda defterine kaydeyle." diyerek niyet edilir.

Berat Kandili 100 Rekat Namaz Nasıl Kılınır? Namazı 2 rekatta bir selam vererek kılmak gerekir. Namaza niyet ettikten sonra "Allahu Ekber" diyerek kollar bağlanır. Birinci Rekat: Sübhaneke okunur ve Euzu besmele çekilir.

Fatiha okunur.

10 kez ihlas okunur.

Rüku, doğruluş ve 2 kez secde yapılır.

Ayağa kalkılır ve kollar bağlanır. İkinci Rekat: Besmele çekilir. Fatiha okunur.

10 kez ihlas okunur.

Rüku, doğruluş ve 2 kez secde yapılır.

Son oturuş yapılır.

Et-Tahiyyatü, Salli, Barik ve Rabbena duaları okunduktan sonra sağ ve sol omza "Esselamü aleyküm ve rahmetullah" diyerek selam verilir. Diğer rekatlar da hep bu şekilde kılınır. Toplamda 100 rekata tamamlanır. Berat Kandili Namazı Saat Kaçta Kılınır? Namaz akşam vaktinden sabah namaz vaktine kadar kılınabilir. Bu süre içinde aralar verilebilir. Berat Kandili Ne Zaman Oruç Tutulur? Berat Kandili sevapları bol olan bir kandil olduğu için bu gecenin gündüzünde oruç tutmak gerekir. Hz Muhammed (s.a.v.) de "Bu gecenin gündüzünde oruç tutun." diye buyurmuştur. Orucu ne zaman tutmak gerektiği konusu ise kafa karışıklığına sebep olur. Hadislere göre, kandilin olduğu gün oruç tutmak çok sevaptır. Bununla birlikte bir gün öncesinde, bir gün sonrasında veya üç gün de oruç tutulabilir. Berat Kandili Oruç Niyeti Nasıl Yapılır? Berat Kandilinde oruç tutmak için ayrı bir niyete gerek yoktur. "Niyet ettim Allah rızası için oruç tutmaya" diyerek niyet edilebilir.