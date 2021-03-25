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Berat Kandili orucu ne zaman tutulur? 2021 Berat kandili için kaç gün oruç tutulmalı?

25.03.2021 12:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Berat Kandili, bu yıl 27 Mart 2021 Cumartesi günü idrak edilecek. Berat Kandilini kutlayacak olan müslüman kesim, Berat Kandili için araştırma yapmaya başladı. Hem cuma gününün fazileti hem de üç ayların içinde bulunmamız nedeniyle Berat Kandili oldukça önemli bir güne taksir ediyor. Peki Berat Kandili orucu ne zaman tutulur?

Berat Kandili orucu ne zaman tutulur? 2021 Berat kandili için kaç gün oruç tutulmalı?

Berat Kandili, 2021 senesinde 27 Mart cumartesi günü yaşanacak. Berat Kandilinin hem mübarek cuma hem de üç aylar içerisinde olması sebebiyle islam alemi bu önemli günün idrakını büyük bir heyecan ile bekliyor.

Berat Kandili orucu ne zaman tutulur? 2021 Berat kandili için kaç gün oruç tutulmalı?

BERAT KANDİLİNDE ORUÇ TUTULUR MU?

Diyanet İşleri Başkanlığı, üç aylarda oruç tutulup tutulmayacağı konusunda bazı bilgiler açıkladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle; "Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde “Allah’ım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259).

Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan’ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79). Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir."

Berat Kandili orucu ne zaman tutulur? 2021 Berat kandili için kaç gün oruç tutulmalı?

BERAT KANDİLİ'NİN ÖNEMİ NEDİR?

Tefsirlerde Berat kandili ile ilgili olarak şu izahlar bulunmaktadır: "Vergi ödendiği zaman nasıl ki vergi borçlusuna borcundan kurtulduğunu gösteren bir belge veriliyorsa, Allah Azze ve Celle de Berat Gecesinde mü'min kullarına berat yazar. Zaten bu gecenin dört adı vardır: "Mübarek Gece", "Berae Gecesi", "Sakk Gecesi. Belge ve senet. (Allah Teala bu gece mü'min kullarına beraet yazar)", "Rahmet Gecesi."

"Berat, beraet" kelimesi "el-berae" kelimesinin Türkçedeki kullanılış biçimidir. Beri olmak, aklanmak, temiz ve suçsuz çıkmak anlamına gelmektedir.
"Beraet" iki şey arasında ilişki olmaması, kişinin bir yükümlülükten kurtulması ya da yükümlülüğünün bulunmaması anlamına gelmektedir. Mü'minlerin bu gece günah yüklerinden kurtulup İlahi bağışa ermeleri umulduğundan Berat Gecesi denmiştir.

Bazı alimlerin, kıblenin Kudüs'teki Mescid-i Aksa'dan Mekke'deki Kabe istikametine çevrilmesinin Hicretin ikinci yılında Berat Gecesinde gerçekleştiğini kabul etmeleri de bu geceye çok daha önem kazandırmaktadır.

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Berat kandili

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