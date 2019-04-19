HABER

BERAT KANDİLİ'NDE CAMİLER DOLDU TAŞTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 23:58 | Son Güncelleme

  Berat Kandili nedeniyle Büyük Çamlıca Camisi'nde düzenlenen programa vatandaşlar ilgi gösterdi.

İlkay DİKİCİ/İSTANBUL (DHA)
Berat Kandili nedeniyle Büyük Çamlıca Camisi'nde düzenlenen programa vatandaşlar ilgi gösterdi.
Berat Kandili dolayısıyla Büyük Çamlıca Camisi'nde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından program düzenlendi. Camiye gelen yüzlerce kişi dua etti, namaz kıldı. Büyük Çamlıca Camisi'ndeki programa Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da katıldı. Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi, ilahiler ve Mevlid-i Şerif okundu. Bazı vatandaşlar tarafından camiye gelenlere şekerleme ve lokum ikram edildi.

Görüntü Dökümü:
------------------
-Camiden detay
-Namaz kılanlar
-Dua edenler
-Genel ve detaylar

PARTNER Yaz aylarında sağlıklı bronzluk mümkün mü? Yaz aylarında sağlıklı bronzluk mümkün mü?
Türk-Yunan kara sularında sıcak dakikalar! Türk-Yunan kara sularında sıcak dakikalar!
Güneydoğu'da Berat Kandili coşkusuGüneydoğu'da Berat Kandili coşkusu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı paylaşımı olay oldu! Ateş püskürdü

Cumhurbaşkanı paylaşımı olay oldu! Ateş püskürdü

Doğal haliyle tanımak imkansız

Doğal haliyle tanımak imkansız

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kopyalama işlemine durdurma kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kopyalama işlemine durdurma kararı

Binali Yıldırım'dan önemli açıklamalar

Binali Yıldırım'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İBB Başkanı beraber saf tuttu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İBB Başkanı beraber saf tuttu

Reuters: İstanbul'da iki BAE ajanı yakalandı

Reuters: İstanbul'da iki BAE ajanı yakalandı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Midye kaçakçılarına Yunanistan komandoları ateş açtı

Türk-Yunan kara sularında sıcak dakikalar!

3 TIR birbirine girdi! Kilometrelerce kuyruk oluştu

Kilometrelerce kuyruk! Sonu görünmüyor

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'dan sert açıklama!

Türkiye'den sert tepki: Kınıyoruz!

İstanbul'da yakalanan iki şüpheli tutuklandı

BAE casusları hakkında karar verildi!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kopyalama işlemine durdurma kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kopyalama işlemine durdurma kararı

KKTC’de 23 Nisan Çocuk Festivali açılışı coşkuyla başladı

KKTC’de 23 Nisan Çocuk Festivali açılışı coşkuyla başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.