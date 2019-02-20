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Berat odunu düşürdü, anne ve babasına dava açıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.02.2019 10:04 | Son Güncelleme

ADANA'da oyun oynadığı 2'nci kattaki evlerinin balkonunda elindeki odun parçasını park halindeki otomobilin üzerine düşüren 5 yaşındaki Berat Meral'in anne babasına dava açıldı. Otomobilde meydana gelen hasarı karşılayan sigorta şirketi, anne babadan ödediği 1991 TL'yi istiyor.

Berat odunu düşürdü, anne ve babasına dava açıldı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA) - ADANA'da oyun oynadığı 2'nci kattaki evlerinin balkonunda elindeki odun parçasını park halindeki otomobilin üzerine düşüren 5 yaşındaki Berat Meral'in anne babasına dava açıldı. Otomobilde meydana gelen hasarı karşılayan sigorta şirketi, anne babadan ödediği 1991 TL'yi istiyor.
Olay, 2017 yılında Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'ne yaşandı. İddiaya göre, o tarihte 3 yaşında olan Berat Meral ikinci kattaki evlerinin balkonunda oynarken, sobada yakılmak üzere hazır tutulan odunlardan birini elinden düşürdü. Odun, park halindeki bir otomobilin üzerine düşerek, hasara yol açtı. Otomobil sürücüsü polisi çağırarak, tutanak tutturdu. Ardından aracındaki hasarı tamir ettirerek, tutanağı sigorta şirketine yolladı. Sigorta şirketi otomobildeki hasar için 1991 TL ödeme yaptı.
ÖDEDİĞİ PARAYI İSTİYOR
Sigorta şirketi ödediği parayı almak için küçük çocuğun annesi Merve Meral ve babası Aydın Meral'a dava açtı. Adana 8. Asliye Hukuk Mahkemesi'nden gelen tebligat ile haklarında dava açıldığını öğrenen Meral Ailesi, şoka girdi. Aile mahkemeye itiraz dilekçesi sundu. Yaşanan olayın tamamen kaza olduğunu söyleyen 2 çocuk annesi Merve Meral(25), " Oğlum o tarihte 3 yaşındaydı, o yaştaki bir çocuk bilerek, hiçbir şeye zarar vermez. Bizim bu parayı ödeyecek gücümüz yok" dedi.

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Berat odunu düşürdü, anne ve babasına dava açıldıBerat odunu düşürdü, anne ve babasına dava açıldıBerat odunu düşürdü, anne ve babasına dava açıldıBerat odunu düşürdü, anne ve babasına dava açıldı

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