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Berber çırağına ilişki teklifi iddiasıyla şikayetçi oldular

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2019 11:36 | Son Güncelleme

ADANA'da erkek kuaförüne tıraş olmaya gelen S.K.

Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- ADANA'da erkek kuaförüne tıraş olmaya gelen S.K. (49), burada çıraklık yapan lise öğrencisi S.Ç.’ye (15) 300 lira karşılığında cinsel ilişki teklifinde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. S.K. polisteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. S.Ç.’nin babası M.Ç. (34) gözüne uyku girmediğini belirterek, "Bu tür şeylerde en ağır ceza verilmeli. Bu adam yarın daha tehlikeli şeyler yapabilir" dedi.

Olay, 21 Kasım günü saat 12.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Lise öğrencisi S.Ç.'nin, ailesine destek olmak için çıraklık yaptığı evlerinin yakınındaki erkek kuaförüne gelen evli 2 çocuk babası S.K., sakal tıraşı oldu. S.K., tıraşın ardından S.K.'yi "İşin yoksa biraz gelebilir misin? Bir şey soracağım" diyerek dükkanın dışına çağırdı. S.K., yanına giden S.Ç.'yi dükkanın yan tarafına götürüp, haftalık çalışma ücretini sordu. 100 lira haftalık aldığını öğrenen S.K., S.Ç.'nin omuzundan tutup, 300 lira karşılığında ilişki teklif etti. S.Ç., o sırada yoldan geçen bir kişiye seslenip, S.K.'nin elinden kurtuldu, çalıştığı kuaför dükkanına döndü. S.Ç. önce iş yeri sahibine, ardından da babası M,Ç.'ye yaşadıklarını anlattı. S.K.'nin çalıştığı iş yerine giden, ancak yerinde bulamayan M.Ç., polis merkezine gidip şikayetçi oldu. Polis tarafından gözaltına alınan S.K. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

YARIN BAŞKA ÇOCUĞA DA YAPABİLİR

Olay gününden sonra uyuyamadığını ve ağladığını söyleyen tekstil işçisi baba M.Ç., bu tür olayların üstünün kapanmaması gerektiğini, aile olarak büyük üzüntü içinde olduklarını söyledi. Çocuğuna yaşatılanın bir travma olduğunu ve tüm hayatlarını etkilediğini belirten M.Ç., "Bugün benim çocuğuma yapan, yarın başkasının çocuğunu kandırıp götürebilir. İyi ki oğlum direkt bana söyledi. Şikayetçi olduk ama bu şahıs serbest bırakılmış. Bu durum bizi üzüyor. Bu tür şeylerde en ağır cezayı alması lazım. Bu adam yarın daha tehlikeli şeyler yapabilir" dedi.

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