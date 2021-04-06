Berber dükkanına silahlı saldırı 1 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir berber dükkanına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de ağır yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde ilçenin Kale Mahallesi Gerger Caddesi’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Selim Ü. berberde tıraş olduğu sırada kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Olayda Selim Ü. Hayatını kaybederken, Ali Ü. ağır yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çağrılan polis ve 112 sağlık ekiplerince yaralı Ali Ü. Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayati tehlikesi bulunan yaralı, Siverek Devlet Hastanesinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Şanlıurfa’ya sevk edildi.

Polis ekipleri silahlı saldırıyı gerçekleştiren kimliği belirsiz kişi ve kişilerin tespiti için geniş çaplı çalışma başlatırken, olay yeri ve hastaneye çok sayıda polis ve özel hareket timleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri de silahlı saldırıyı gerçekleştiren şahısların kaçış istikametlerinde bulunan uygulama noktalarında arama çalışması başlattı.

